تشکیل کمیته نظارت و ارزیابی عملکرد بانک‌ها در ایلام

سرویس ایلام - مدیرکل حوزه اقتصادی استانداری ایلام از تشکیل کمیته نظارت و ارزیابی بر عملکرد بانک‌ها خبر داد و گفت این کمیته با حضور دستگاه‌های نظارتی و با محوریت استانداری، به صورت مستمر جلسات برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سجاد غلامی، در جمع‌بندی نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان اظهار کرد: در کنار گزارش‌های ارائه شده از سوی مدیران بانکی، موضوع حاکمیت گفتمان نظارت بر بانک‌ها به عنوان اولویت جدی استانداری مطرح شد.

وی ادامه داد: به همین منظور کمیته‌ای ویژه با ضمانت اجرایی حقوقی تشکیل شده که سازمان بازرسی استان، اداره‌کل اطلاعات، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی استانداری، حوزه سرمایه‌گذاری استانداری و بانک ملی به عنوان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در آن عضویت دارند.

غلامی تصریح کرد: این کمیته هفته‌ای دو بار جلسات حضوری برگزار می‌کند و ارزیابی‌های دقیق از عملکرد بانک‌ها در حوزه‌های مختلف به‌ویژه تسهیلات تکلیفی صورت می‌گیرد. همچنین خروجی ماهانه کمیسیون مشخص و بانک‌های برتر معرفی خواهند شد.

