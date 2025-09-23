به گزارش خبرگزاری کردپرس، سجاد غلامی، در جمعبندی نشست شورای هماهنگی بانکهای استان اظهار کرد: در کنار گزارشهای ارائه شده از سوی مدیران بانکی، موضوع حاکمیت گفتمان نظارت بر بانکها به عنوان اولویت جدی استانداری مطرح شد.
وی ادامه داد: به همین منظور کمیتهای ویژه با ضمانت اجرایی حقوقی تشکیل شده که سازمان بازرسی استان، ادارهکل اطلاعات، ادارهکل امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی استانداری، حوزه سرمایهگذاری استانداری و بانک ملی به عنوان دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها در آن عضویت دارند.
غلامی تصریح کرد: این کمیته هفتهای دو بار جلسات حضوری برگزار میکند و ارزیابیهای دقیق از عملکرد بانکها در حوزههای مختلف بهویژه تسهیلات تکلیفی صورت میگیرد. همچنین خروجی ماهانه کمیسیون مشخص و بانکهای برتر معرفی خواهند شد.
