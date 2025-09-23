به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی بیان داشت: برنامههای دولت در حوزه آموزش و پرورش شامل نهضت عدالت آموزشی و توجه ویژه به آینده ایران است که برای توسعه کشور نیازمند سرمایهگذاری در این حوزه است.
وی بر ضرورت نوسازی و بهسازی فضاهای آموزشی و فراهم کردن محیطی مناسب برای یادگیری تأکید کرد و گفت: مسئولیتپذیری و همدلی از عوامل کلیدی در تحقق اهداف بلندمدت کشور است. همه دستگاهها، نهادها و بنیادها باید یاریگر آموزش و پرورش برای تحقق و اهداف سازمانی باشند.
وی بر نقش آموزش در شکلگیری شخصیت و آینده دانشآموزان تأکید کرد و گفت: مطالعه و ارتباط با کتاب بهترین راهنمای زندگی است.
استاندار ایلام همچنین به فضای مجازی اشاره و خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم بهسازی فضاهای آموزشی و ارتقاء محتوای آموزشی و حفظ ارزشهای فرهنگی و ملی، مانند دفاع مقدس، مورد تأکید است.
وی در پایان بر اهمیت توجه به آموزش و پرورش به عنوان پایهگذار توسعه پایدار کشور اشاره کرد و گفت: آنچه مهم است نوع مسئولیت ما نیست بلکه میزان مسئولیتپذیری است که در قبال مردم، جامعه و کشور داریم.
