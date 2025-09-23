۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۲

سال تحصیلی جدید در کردستان با حضور ۳۰۰ هزار دانش آموز آغاز شد

سرویس کردستان – همزمان با اول مهرماه، آیین نمادین آغاز سال تحصیلی جدید در کردستان روز سه شنبه با حضور ۳۰۰ هزار دانش آموز در دبیرستان دخترانه شهیده سودابه احدی سنندج برگزار شد.

به گزارش کرد پرس، در این مراسم که مشاور وزیر آموزش و پرورش، نماینده ولی فقیه در استان، معاون سیاسی امنیتی استاندار و جمعی از مسئولان و خانواده ها حضور داشتند، بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش، عدالت آموزشی و هم افزایی خانواده، مدرسه و دانش آموز برای پرورش نسلی توانمند تأکید شد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش، در این آیین گفت: مهرماه یادآور شور و تلاش برای کسب دانش است و همان طور که دانش آموزان در دوران دفاع مقدس برای حفظ کشور فداکاری کردند، امروز نیز باید با همدلی از مدرسه شروع کنیم تا ایرانی آباد و سربلند بسازیم.

زهرا مظفری تاکید کرد: در هشت سال جنگ تحمیلی دانش آموزان در راه حفظ این سرزمین فداکاری کردند و امروز نیز برای ساختن ایران اسلامی با شعار وفاق و همدلی باید از مدرسه شروع کنیم و با همکاری، همدلی و همراهی سه ضلع مدرسه شامل دانش آموز، معلم و خانواده این مهم محقق خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان نیز با اشاره به اولویت دولت چهاردهم در حوزه آموزش، اظهار کرد: رییس جمهور شخصاً در جلسات شورای آموزش و پرورش حضور پیدا می کند که نشان دهنده عزم جدی دولت برای توسعه عدالت آموزشی است.

علی اکبر ورمقانی افزود: اگر سه رکن خانواده، مدرسه و دانش آموز هم افزایی داشته باشند، می توانیم نسلی متعهد و متخصص برای آینده کشور تربیت کنیم.

نماینده ولی فقیه در کردستان نیز خطاب به دانش آموزان بیان کرد: علم نوعی سلطنت است؛ با تلاش در مسیر علم می توانید آینده ای درخشان برای خود و جامعه بسازید.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی ادامه داد: توجه به انسانیت، احترام به معلم، گوش کردن، یادگرفتن و خوب جواب دادن و احترام به والدین چهار مقوله ای است که دانش آموزان باید آن را فرا بگیرند و معلمان و مربیان باید این موارد را مورد توجه قرار دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان نیز در این مراسم با بیان اینکه اول مهر، آغاز فصل دانایی و مسیر توسعه کشور است، گفت: در دولت چهاردهم نگاه ویژه ای به رفع مشکلات آموزش و پرورش وجود دارد و شعار مهر امسال نیز «توسعه عدالت برای ایران، برای مدرسه» انتخاب شده است.

سید فواد حسینی یادآور شد: امسال ۳۲۴ کلاس درس در قالب ۷۵ مدرسه افتتاح شده، سیستم گرمایشی ۶۰۰ کلاس استانداردسازی و حدود ۱۷۰ هزار مترمربع عملیات عمرانی شامل آسفالت و ایزوگام در مدارس استان انجام شده است.

وی افزود: با اجرای پروژه مهر، محیطی شاداب و امن برای دانش آموزان فراهم شد و هیچ دانش آموزی بدون کلاس و مدرسه نمانده است.

