سال تحصیلی جدید در کردستان با حضور ۳۰۰ هزار دانش آموز آغاز شد

به گزارش کرد پرس، در این مراسم که مشاور وزیر آموزش و پرورش، نماینده ولی فقیه در استان، معاون سیاسی امنیتی استاندار و جمعی از مسئولان و خانواده ها حضور داشتند، بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش، عدالت آموزشی و هم افزایی خانواده، مدرسه و دانش آموز برای پرورش نسلی توانمند تأکید شد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش، در این آیین گفت: مهرماه یادآور شور و تلاش برای کسب دانش است و همان طور که دانش آموزان در دوران دفاع مقدس برای حفظ کشور فداکاری کردند، امروز نیز باید با همدلی از مدرسه شروع کنیم تا ایرانی آباد و سربلند بسازیم.

زهرا مظفری تاکید کرد: در هشت سال جنگ تحمیلی دانش آموزان در راه حفظ این سرزمین فداکاری کردند و امروز نیز برای ساختن ایران اسلامی با شعار وفاق و همدلی باید از مدرسه شروع کنیم و با همکاری، همدلی و همراهی سه ضلع مدرسه شامل دانش آموز، معلم و خانواده این مهم محقق خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان نیز با اشاره به اولویت دولت چهاردهم در حوزه آموزش، اظهار کرد: رییس جمهور شخصاً در جلسات شورای آموزش و پرورش حضور پیدا می کند که نشان دهنده عزم جدی دولت برای توسعه عدالت آموزشی است.

علی اکبر ورمقانی افزود: اگر سه رکن خانواده، مدرسه و دانش آموز هم افزایی داشته باشند، می توانیم نسلی متعهد و متخصص برای آینده کشور تربیت کنیم.

نماینده ولی فقیه در کردستان نیز خطاب به دانش آموزان بیان کرد: علم نوعی سلطنت است؛ با تلاش در مسیر علم می توانید آینده ای درخشان برای خود و جامعه بسازید.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی ادامه داد: توجه به انسانیت، احترام به معلم، گوش کردن، یادگرفتن و خوب جواب دادن و احترام به والدین چهار مقوله ای است که دانش آموزان باید آن را فرا بگیرند و معلمان و مربیان باید این موارد را مورد توجه قرار دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان نیز در این مراسم با بیان اینکه اول مهر، آغاز فصل دانایی و مسیر توسعه کشور است، گفت: در دولت چهاردهم نگاه ویژه ای به رفع مشکلات آموزش و پرورش وجود دارد و شعار مهر امسال نیز «توسعه عدالت برای ایران، برای مدرسه» انتخاب شده است.

سید فواد حسینی یادآور شد: امسال ۳۲۴ کلاس درس در قالب ۷۵ مدرسه افتتاح شده، سیستم گرمایشی ۶۰۰ کلاس استانداردسازی و حدود ۱۷۰ هزار مترمربع عملیات عمرانی شامل آسفالت و ایزوگام در مدارس استان انجام شده است.

وی افزود: با اجرای پروژه مهر، محیطی شاداب و امن برای دانش آموزان فراهم شد و هیچ دانش آموزی بدون کلاس و مدرسه نمانده است.