۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۲

مدیرکل صمت کردستان:

مبادلات تجاری کردستان از مرز ۲ میلیارد دلار گذشت

سرویس کردستان - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: مجموع مبادلات تجاری استان در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به بیش از دو میلیارد و ۴۴ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که با وجود کاهش چهار درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، همچنان تراز تجاری مثبت ۳۹۲ میلیون دلاری را برای استان به همراه داشته است.

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در گفت وگو با خبرنگاران از تحقق ۷۳ درصدی هدف صادراتی استان در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: تراز تجاری مثبت استان در این مدت به ۳۹۲ میلیون دلار رسیده است.

وی اظهار کرد: هدف گذاری صادراتی کردستان برای سال جاری یک میلیارد و ۴۰ میلیون دلار است که خوشبختانه تا پایان مردادماه ۴۳۳ میلیون دلار محقق شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به جزئیات عملکرد تجاری استان، افزود: در پنج ماهه نخست امسال، صادرات مستقیم استان ۵۱۴ هزار تن به ارزش ۳۹۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۱۰ درصد کاهش و از نظر وزنی ۸ درصد کاهش داشته است.

خلیقی ادامه داد: صادرات سایر گمرکات نیز با ۱۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۶ میلیون دلار ثبت شده که بیانگر کاهش ۱۱ درصدی در ارزش و ۱۹ درصدی در وزن است؛ همچنین خروج موقت استان به ارزش ۳۱۲ میلیون دلار و وزن ۳۱ هزار تن نسبت به سال گذشته رشد ۱۸۲ درصدی در ارزش و ۱۱۸ درصدی در وزن داشته است.

وی با بیان اینکه مجموع کل صادرات و خروج موقت استان در این مدت ۷۰۲ میلیون دلار بوده، یادآور شد: این رقم در مقایسه با سال گذشته رشدی معادل ۴۹ درصد داشته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان درباره واردات نیز بیان کرد: میزان واردات ثبت سفارش استان در پنج ماهه نخست امسال ۶۷ هزار تن به ارزش ۱۲۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۸ درصد رشد وزنی و ۷۲ درصد رشد ارزشی داشته است؛ همچنین واردات بازارچه های مرزی استان ۹ هزار تن به ارزش ۵.۶ میلیون دلار بوده است.

خلیقی گفت: ورود موقت استان نیز در همین مدت ۴۴ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد افت وزنی و ۲۶ درصد افت ارزشی داشته است و در مجموع کل واردات استان و ورود موقت به ۳۱۰ میلیون دلار رسیده است.

وی تراز تجاری استان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴ جمع کل مبادلات استان به ۲,۰۴۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل ۴ درصد کاهش داشته، اما همچنان استان از تراز مثبت ۳۹۲ میلیون دلاری برخوردار است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان درباره عملکرد بازارچه های غیررسمی استان نیز اظهار کرد: در این مدت ۸.۹ میلیون دلار کالا از بازارچه های سیف رش، خانم شیخان و مله خور مبادله شده است و ارزش ریالی تخفیف های سود بازرگانی مرزنشینان نیز بیش از ۱۳ هزار و ۹۹ میلیارد ریال بوده است.

خلیقی به اقلام عمده صادراتی استان اشاره کرد و ادامه داد: انواع کالاهای خوراکی، صنعتی و معدنی، دانه های روغنی، دام و فرآورده های دامی، شمش طلا و آلومینیوم، پلاستیک، استخراج فیلم و قطعات یدکی پکیج از مهم ترین کالاهای صادراتی کردستان در سال جاری هستند.

وی یادآور شد: با توجه به رشد ۷۳ درصدی تحقق هدف صادراتی و ظرفیت های موجود در استان، انتظار داریم با تقویت زیرساخت های مرزی و حمایت از صادرکنندگان، تا پایان سال به رقم یک میلیارد و ۴۰ میلیون دلار صادرات دست یابیم.

