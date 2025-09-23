توافق اربیل–بغداد قیمت جهانی نفت را کاهش داد

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش رویترز، بهای نفت برنت با ۴۲ سنت یا ۰.۶۳ درصد کاهش به ۶۶.۱۵ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وستتگزاس آمریکا نیز با افت ۳۶ سنت یا ۰.۵۸ درصد، ۶۱.۹۲ دلار معامله شد. هر دو شاخص طی پنج برحه اخیر حدود ۴ درصد کاهش داشتهاند.
آن فام، تحلیلگر ارشد در مؤسسه LSEG گفت: «نگرانی اصلی همچنان مازاد عرضه است، در حالیکه چشمانداز تقاضا نیز با توجه به نزدیک شدن به پایان سال نامطمئن مانده است. ازسرگیری خط لوله نفت اقلیم کردستان نیز فشار مضاعفی بر قیمتها وارد کرده است.»
این توافق اجازه می دهد صادرات روزانه حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت خام از اقلیم کردستان عراق که از مارس ۲۰۲۳ متوقف شده بود، از سر گرفته شود.
بازار جهانی نفت علاوه بر افزایش عرضه، با تقاضای رو به کاهش ناشی از رشد سریع خودروهای برقی و مشکلات اقتصادی ناشی از تعرفههای تجاری نیز روبهروست. در تازهترین گزارش ماهانه، آژانس بینالمللی انرژی هشدار داده است که عرضه جهانی نفت امسال سریعتر افزایش خواهد یافت و مازاد عرضه میتواند تا سال ۲۰۲۶ گسترش یابد.
بااینحال، ریسکهای ژئوپلیتیک همچنان سایه خود را بر بازار گستردهاند: از جمله احتمال تشدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه و هرگونه تنش تازه در خاورمیانه.
همزمان، آمار اولیه نشان میدهد ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته افزایش یافته، در حالی که ذخایر بنزین و سوختهای دیگر کاهش داشته است.از سوی دیگر، صادرات نفت عربستان در ماه ژوئیه به پایینترین سطح چهار ماه گذشته رسید.
سازمان دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) نیز اعلام کرده است که این کشور بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، صادرات نفت خود را طبق توافق اوپک پلاس افزایش داده است.
