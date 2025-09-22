مهاباد در تصادفات فوتی درون شهری آذربایجان غربی اول شد

به گزارش کردپرس، محمد صادق امیر عشایری فرماندار ویژه مهاباد در چهارمین جلسە شورای ترافیک گفت: ۱۱ نفر طی ۱ ماه در تصادفات درون و برون شهری این شهرستان جان خود را از دست داده اند، این آمار پذیرفتی نیست و نیاز به بازنگری در اجرای قوانین وجود دارد.
فرماندار ویژه مهاباد ضمن تاکید بر حضور بیشتر ماموران راهنمایی و رانندگی در سطح شهر و جاده ها، از برخورد قاطع و چکشی با مخلان آسایش عمومی و پیگیری جدی اجرای مصوبات شورای ترافیک خبر داد.
او همچنین به شهرداری و راهداری تاکید کرد؛ نقاط حادثه خیز که منجر به تصادفات می شود در اسرع وقت نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.
رئیس پلیس راهور مهاباد نیز در این نشست گفت: در مردادماه ٦نفر و در شهریورماه یک نفر در تصادفات درونشهری جان خود را از دست دادهاند و مهاباد در این زمینه رتبه اول استان را دارد.
او تأکید کرد که باید با همکاری دستگاههای مختلف، این آمار در شش ماه آینده کاهش یابد.
فرمانده پلیس راه مهاباد نیز با اشاره به آمار برونشهری افزود: سال ۱۴۰۳ بیستوچهار نفر در تصادفات جان باختند و امسال تاکنون این تعداد به بیستوسه نفر رسیده است.
او گفت: تعداد مجروحان و خسارتها نیز نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و حدود ۸۰ درصد علت حوادث، خطای انسانی است.
