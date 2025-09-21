اوزگور اوزل: اردوغان آدم ترامپ است؛ برابری شهروندی در ترکیه زیر تهدید است

به گزارش کردپرس، بیست‌ودومین کنگره عادی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در مرکز فرهنگی ناظم حکمت در منطقه ینی‌محله آنکارا برگزار شد. در این نشست، ۹۱۷ نماینده رأی دادند که از این میان ۸۳۵ رأی به اوزگور اوزل تعلق گرفت و ۸۲ رأی باطل اعلام شد. به این ترتیب اوزل توانست جایگاه خود را به‌عنوان رهبر حزب حفظ کند. این کنگره به‌عنوان نقطه عطفی در آغاز دوره‌ای تازه برای اپوزیسیون ترکیه تلقی می‌شود.

اوزل که تنها نامزد انتخابات بود، در سخنرانی خود دولت حزب عدالت و توسعه (AKP) را به شدت مورد انتقاد قرار داد. او گفت: «اردوغان آدم ترامپ است؛ ۲۳ سال این کشور را به قهقرا بردند و حالا وقتی حمایت ملت را از دست داده‌اند، از قطار دموکراسی پیاده شدند. نظمی که برپا کرده‌اند، نظم ملت نیست، نظم سیاه AKP است. در این نظم هیچ رفاهی برای مردم وجود ندارد.»

وی همچنین به آنچه «کودتای ۱۹ مارس» نامید اشاره کرد و گفت برای این اقدام ۶۰ میلیارد دلار هزینه شد: «این مبلغ سی برابر بیش از حمایت از کشاورزان و ۱۲۰ برابر بیش از کمک به افزایش دستمزدها بود. اگر این پول به مردم اختصاص می‌یافت، نه فقر می‌ماند و نه گرسنگی.» او با بیان اینکه سیاست خارجی دولت بر محور «مجبوریت در برابر ترامپ» می‌چرخد، افزود: «تهدید اصلی در ترکیه دیگر برابری شهروندی است. آنها ترکیه‌ای بدون انتخابات و بدون صندوق رأی می‌خواهند. ما باید صفوف خود را فشرده‌تر کنیم؛ کافی نیست خوب باشیم، باید شجاع باشیم.»

اوزل در پایان، ضمن اعلام برنامه حزب برای برگزاری میتینگ بزرگ در حمایت از فلسطین در استانبول، از اعضای حزب خواست با «رأی عدم اعتماد» به سناریوهای پشت پرده پایان دهند و برای تقویت دموکراسی متحد بایستند.

گفتنی است حزب جمهوری‌خواه خلق در طول ماه‌های اخیر با بحران‌های سیاسی و حقوقی جدی روبه‌رو بوده است. دادگاهی در آنکارا همچنان در حال بررسی اعتبار انتخابات داخلی نوامبر ۲۰۲۳ این حزب است و در صورت ابطال آن، مشروعیت رهبری اوزگور اوزل زیر سؤال خواهد رفت. هم‌زمان فشارهای گسترده قضایی علیه شهرداران و مقامات CHP در شهرهایی چون استانبول و ازمیر ادامه یافته و ده‌ها تن از اعضا بازداشت شده‌اند.

همچنین بازداشت جنجالی اکرِم امام‌اوغلو، شهردار محبوب استانبول و تنها نامزد رقیب اردوغان در انتخابات آتی ریاست جمهوری، و مداخله دولت در ساختارهای محلی حزب، موجب افزایش تنش‌های سیاسی در ترکیه شد. ناظران بین‌المللی این روند را به‌عنوان نشانه‌ای از تضعیف دموکراسی در کشور ارزیابی می‌کنند. در چنین شرایطی برگزاری کنگره بیست و دوم CHP و انتخاب مجدد اوزگور اوزل، تلاشی برای نمایش وحدت داخلی و تقویت موضع اپوزیسیون در برابر فشارهای حکومتی به شمار می‌رفت.