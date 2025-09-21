موافقت اصولی برای پنج طرح گردشگری در کردستان صادر شد

به گزارش کرد پرس، سرپرست معاونت گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: طرح های مذکور شامل ایجاد مجتمع گردشگری، واحدهای پذیرایی و چند اقامتگاه بوم گردی است که پس از بهره برداری، زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۸ نفر را فراهم خواهد کرد.

تیمور خالدی با اشاره به بررسی هشت طرح در جلسه کمیته فنی گردشگری و سرمایه گذاری استان، افزود: پس از ارزیابی های کارشناسی، پنج طرح تأیید شد، یک طرح منوط به اخذ استعلام های قانونی قرار گرفت و دو طرح دیگر به دلیل عدم تطابق با معیارها رد شدند.

به گفته او، مکان یابی مناسب، مساحت زمین، توان مالی سرمایه گذار و ظرفیت ایجاد اشتغال از مهم ترین شاخص های تصمیم گیری برای صدور مجوز تاسیسات گردشگری در کردستان است.

سرپرست معاونت گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان تأکید کرد: این اداره کل از سرمایه گذارانی که طرح های آنان توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی داشته باشد، حمایت خواهد کرد تا روند تحقق پروژه ها تسهیل شود و توسعه پایدار گردشگری سرعت گیرد.

خالدی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این پروژه ها، علاوه بر افزایش فرصت های شغلی، جایگاه کردستان در جذب سرمایه گذاری و گردشگر نیز بیش از گذشته ارتقا یابد.