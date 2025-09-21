به گزارش کردپرس، کاروان یارویس، نماینده پارلمان عراق از لیست اتحادیه میهنی کردستان، در صفحه شخصی خود منتشر کرد که دفتر محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در یادداشتی هفت صفحه‌ای به پیگیری‌ها و پرسش‌های او پاسخ داده است.

این پاسخ‌ها مربوط به وجود فساد، مدیریت ضعیف خدمات عمومی و همچنین نحوه توسعه بخش هوانوردی و فرودگاه‌هاست.

در متن دفتر نخست‌وزیر آمده است: «بخش هوانوردی، فرودگاه‌ها، شرکت هواپیمایی ملی عراق و اداره هوانوردی غیرنظامی این کشور با مشکلات جدی مدیریتی، فنی، خدماتی و فساد مواجه شده‌اند و همین امر باعث شده اتحادیه اروپا عراق را تحت تحریم قرار دهد».