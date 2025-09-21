به گزارش کردپرس، عومر گولپی، نامزد منتخب جماعت عدالت کردستان برای پارلمان اقلیم کردستان، اعلام کرد:

«فرزندان مسئولان در مدارس خصوصی و بین‌المللی تحصیل می‌کنند، به همین دلیل برای دولت و مقامات این کشور اهمیتی ندارد که مدارس دولتی باز شوند یا نه».

او افزود: «روز یکشنبه ۳۰ سپتامبر ، نخستین روز آغاز رسمی مدارس است، در حالی‌که معلمان هنوز حقوق ماه ژوئیه را دریافت نکرده‌اند».

گولپی تأکید کرد: «بچه‌های مقامات عالی‌رتبه حکومتی و حزبی هر دو حزب حاکم، در مدارس خصوصی و بین‌المللی هستند، به همین دلیل بازگشایی مدارس دولتی برای آنان هیچ اهمیتی ندارد».

به گفته‌ی او: «بیش از ۱۰ سال است که آموزش، مدارس، بیمارستان‌ها، خدمات عمومی و حقوق مردم، همگی قربانی نفت و شرکت‌های وابسته به مقامات شده‌اند. این بی‌پروایی در برابر سطح زندگی عمومی و خدمات اجتماعی و آموزشی، تنها نشان‌دهنده‌ی چهره‌ی حاکمان بی‌سواد و ستمگر است».