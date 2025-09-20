فاجعه آتش سوزی در موغلا؛ شهروندان از مناطق مسکونی تخلیه شدند

به گزارش کردپرس، سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ترکیه (آفاد) اعلام کرد عملیات مهار جنگلسوزی در شهرستان «کوی جِییز» استان موغلا با مشارکت گسترده نیروهای زمینی و هوایی ادامه دارد. با پیشروی آتش به محلههای «پینار»، «سازاک» و «آق کوپرو»، مجموعاً ۲۱۸ خانه تخلیه و ۵۸۲ شهروند بهطور موقت به مناطق امن منتقل شدهاند. مقامات بلندپایه از جمله استاندار موغلا و رئیس آفاد نیز از منطقه بازدید و روند مهار حریق را بررسی کردهاند.
سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه ترکیه (AFAD) روز شنبه در اطلاعیهای اعلام کرد عملیات مهار جنگلسوزی در شهرستان «کوی جِییز» استان موغلا که از دو روز پیش آغاز شده، همچنان با شدت ادامه دارد.
در این اطلاعیه آمده است: «عملیات کنترل حریق با همکاری سازمان جنگلداری و تمامی نهادهای مربوط در چارچوب طرح مداخله اضطراری ترکیه (TAMP) از زمین و هوا بهطور گسترده در حال انجام است.»
بر اساس گزارشها، علی حمزه پهلوان رئیس آفاد به همراه کارتال موهچی رئیس اداره جستوجو و نجات، از منطقه بازدید کرده و با دکتر ادریس آق بییک استاندار موغلا، و بکر قاراجابِیگ مدیرکل سازمان جنگلها، درباره روند مهار آتش گفتوگو کردهاند. آنها همچنین به محلههای آسیبدیده سر زده و با شهروندان دیدار کردهاند.
در ادامه این اطلاعیه اعلام شده که به دلیل گسترش حریق، محلههای «پینار»، «سازاک» و «آق کوپرو» تخلیه و مجموعاً ۲۱۸ خانه خالی شده و ۵۸۲ نفر به مناطق امن انتقال یافتهاند.
بر اساس آمار منتشر شده، مهار آتش با حضور ۱۴ بالگرد، ۱۰ هواپیما، ۲۵۶ خودروی عملیاتی و ۹۳۹ نیروی انسانی بهصورت شبانهروزی ادامه دارد. آفاد در پایان ضمن قدردانی از تیم های آتش نشانی و تمام نهادهای مشارکتکننده، برای شهروندان آسیبدیده آرزوی سلامتی و صبوری کرد.
