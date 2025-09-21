به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی اظهار کرد: استان ایلام ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و همین ویژگی جغرافیایی، اهمیت حضور ارتش در این استان را دوچندان می‌کند.

وی افزود: این موضوع صرفاً یک اقدام نظامی نیست بلکه یک ظرفیت جامع برای توسعه استان در بخش‌های مختلف امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود.

استاندار ایلام با بیان اینکه این موضوع از مدت‌ها قبل در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در ادامه پیگیری‌ها، هفته گذشته دیداری با امیر نعمتی، جانشین نیروی زمینی ارتش، در تهران داشتیم و مباحث مختلفی بررسی و مقرر شد که با فراهم‌سازی مقدمات، در آینده نزدیک جلسه جمع‌بندی نهایی با حضور مسئولان عالی‌رتبه ارتش در ایلام برگزار شود تا این طرح وارد فاز اجرایی شود.

کرمی گفت: بر اساس بررسی‌ها، حدود دو هزار و ۸۰۰ نفر از نیروهای ارتش اهل ایلام هم‌اکنون در استان‌های همجوار مشغول خدمت هستند، اگر یگان مستقل ارتش در ایلام مستقر شود، می‌توانیم بخشی از مشکلات خانوادگی این نیروها را حل کنیم و زمینه بازگشت آن‌ها به محل سکونت اصلی‌شان را فراهم نماییم.

وی ادامه داد: هر خانواده این نیروها به طور میانگین چند عضو دارد و این یعنی بازگشت هزاران نفر به استان، که خود باعث رونق اقتصادی، افزایش مصرف داخلی، رشد مسکن و خدمات و ایجاد مشاغل جدید خواهد شد.

کرمی مهم‌ترین مرحله پیش از استقرار را تأمین زمین مورد نیاز دانست و اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های استقرار ارتش، زمین مناسب با استانداردهای سازمانی و ضوابط پدافند غیرعامل است.

استاندار ایلام یادآور شد: هر نقطه‌ای را نمی‌توان به عنوان محل استقرار معرفی کرد، مکان پیشنهادی باید از نظر جغرافیایی، امنیتی و عملیاتی در تراز استانداردهای ارتش باشد.

استاندار ایلام بیان کرد: در فاز اول این طرح، امکان ساخت هزار واحد مسکونی برای نیروهای ارتش در محل پایگاه وجود دارد و این اقدام علاوه بر تأمین رفاه نیروها، به رونق صنعت ساخت‌وساز و ایجاد اشتغال در استان کمک چشمگیری خواهد کرد و در فازهای بعدی نیز توسعه پایگاه و امکانات پشتیبانی پیش‌بینی شده است.

استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت همکاری تمام دستگاه‌ها برای تحقق استقرار ارتش در استان، گفت: اگر زمینی در اختیار یک دستگاه قرار دارد، باید با نگاه توسعه‌ای و مدیریتی به این پروژه کمک کند، توقف یا تعلل در این پروژه به دلیل مسائل مالکیتی، به ضرر مردم و استان خواهد بود.

وی اضافه کرد: ما به دنبال این هستیم که موضوع استقرار ارتش در ایلام به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و همه بخش‌ها، مجموعه مدیریتی استان، دستگاه‌های اجرایی و حتی بخش خصوصی باید در تسریع اجرای آن سهم داشته باشند.

استاندار ایلام تأکید کرد: سرمایه‌گذار جایی می‌آید که امنیت آن تضمین شده باشد، حضور ارتش در استان، علاوه بر نقش بازدارندگی و امنیتی، می‌تواند سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به حضور و فعالیت در ایلام ترغیب کند، حضور این یگان، نقش مهمی در ایجاد آرامش خاطر برای سرمایه‌گذاران و مردم خواهد داشت.

استاندار ایلام همچنین از رسانه‌ها خواست در انعکاس اخبار این پروژه دقت نظر داشته باشند و توضیح داد: هرچند پیشنهادات مختلفی برای محل استقرار مطرح می‌شود، اما نباید باعث انحراف از مسیر اصلی و استانداردهای ارتش شود، رسانه‌ها باید با انعکاس هدفمند و دقیق خبرها، فضای همدلی و اجماع را در استان تقویت کنند.

وی یادآور شد: این پروژه یک فرصت تاریخی برای استان ایلام است و همه ما باید دست به دست هم دهیم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، یگان مستقل ارتش در استان مستقر شود، به طور قطع با همدلی و همراهی همگانی، این طرح به زودی اجرایی خواهد شد.