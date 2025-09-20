آبرسانی به شویشه و نگل برای رفع تنش آبی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش کرد پرس، محمد فرهاد در گفتوگو با خبرنگاران، گفت: در سال جاری احداث دو حلقه چاه نیمهعمیق ۱۰ و ۱۳ متری همراه با گالری به طول ۱۰۰ متر در شهر شویشه به بهرهبرداری رسید که نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب این شهر دارد.
وی با اشاره به تقویت منابع آبی روستاها، افزود: دو حلقه چاه نیمهعمیق نیز به روستاهای عیسیآباد و تودار روته اضافه شده و هماکنون هر یک از این روستاها دارای دو حلقه چاه فعال هستند و بخشی از مشکل کمآبی در این مناطق رفع شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان اظهار کرد: اصلاح خط انتقال پروژه مجتمع نگل-برقرو به طول یکهزار متر، رفع گرفتگی همین خط به طول ۲.۵ کیلومتر و همچنین آبرسانی به روستای دریله از دیگر اقدامات مهمی بوده که در راستای کاهش تنش آبی صورت گرفته است.
فرهاد از اجرای طرحهای زیرساختی خبر داد و ادامه داد: نصب سیستم تلهمترینگ در ایستگاه پمپاژ مجتمع نگل-برقرو، نشتیابی و رفع نشت در شبکه توزیع روستاهای نگل، عیسیآباد و جنتبو از جمله برنامههایی بوده که بهطور جدی دنبال شد.
به گفته وی، بهسازی چشمههای آب شرب روستای تیژتیژ، اصلاح خط انتقال به طول ۳۰۰ متر، هدایت سرریز و کفشور مخزن ذخیره به طول ۱۰۰ متر و رسوبزدایی خط انتقال به طول ۱۲۰۰ متر از دیگر فعالیتهای شاخص در این مدت است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان بیان کرد: مرمت مخزن ذخیره آب شرب در روستای تیژتیژ، لایروبی رودخانه مجاور چاههای آب شرب شویشه برای احیای چاه قدیمی این شهر و همچنین نشتیابی در خط انتقال پمپاژ روستای بنیدر نیز در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد.
