به گزارش کردپرس، واشنگتن طی روزهای اخیر شاهد یکی از مهمترین تحولات دیپلماتیک ۲۵ سال گذشته در قبال سوریه بود. اسعد شَیبانی، وزیر خارجه سوریه با هدف برگزاری مجموعهای از نشستها با مقامهای آمریکایی وارد ایالات متحده شد؛ سفری که نخستین حضور یک مقام ارشد سوری در واشنگتن از زمان قطع روابط دیپلماتیک دو کشور بهشمار میرود.
دیدار با مقامهای وزارت خارجه آمریکا
بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه (۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵)، شَیبانی با کریستوفر لانداو، معاون وزیر خارجه آمریکا و تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه دیدار کرد. بر اساس اظهارات تومی بیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این گفتوگوها موضوعات متعددی از جمله آینده سیاسی سوریه، روابط دمشق ـ اسرائیل و بهویژه اجرای توافق ۱۰ مارس میان دولت دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) مورد بررسی قرار گرفت.
لانداو در این نشست بر اهمیت «لحظه تاریخی سوریه» تأکید کرد و گفت: واشنگتن به دنبال کمک به ساخت کشوری صلحآمیز، باثبات و دارای حاکمیت است؛ اظهاراتی که پس از اعلام کاهش فشار تحریمها از سوی دولت ترامپ در جریان سفر اخیر او به عربستان سعودی مطرح شد.
توافق کردها و دمشق در محور گفتوگو
توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ میان مظلوم عبدی فرمانده کل SDF و احمد شَرع رئیسجمهور دولت انتقالی سوریه، دارای هشت بند کلیدی است. طبق این توافق:
- جنگ داخلی در سراسر سوریه متوقف میشود.
- نیروهای SDF بهعنوان بخشی از ارتش ملی سوریه در ساختار دفاعی کشور ادغام میشوند.
- حقوق شهروندی و هویتی کردها در چارچوب قانون اساسی تضمین خواهد شد.
- مدیریت نهادهای مدنی، مرزی و منابع نفت و گاز شمالشرق سوریه به دولت مرکزی واگذار میشود.
محور اقتصادی و تحریمها
همزمان، شَیبانی دیدارهایی با مقامهای وزارت خزانهداری آمریکا داشت. وزارت خزانهداری اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی «اتصال دوباره مسئولانه و امن» اقتصاد سوریه به نظام مالی جهانی است، در حالی که همچنان بر مقابله با تأمین مالی تروریسم تمرکز دارد.
در این سفر، وزیر خارجه سوریه همچنین با سناتورهای برجستهای چون لیندسی گراهام و کریس وَنهولن گفتوگو کرد. جان شاهین، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنا، اهمیت ایجاد ثبات و رونق اقتصادی در سوریه را مورد تأکید قرار داد. او که طراح لایحهای دوحزبی برای لغو تحریمهای سوریه است، هشدار داد:«اگر روند لغو تحریمها به تأخیر بیفتد، خطر بازگشت سوریها به درگیری وجود دارد؛ وضعیتی که فقط به سود روسیه خواهد بود.»
شاهین همچنین خاطرنشان کرد که تحریمهای «قانون سزار» مانع اصلی ورود سرمایهگذاری فوری و ضروری به اقتصاد بحرانزده سوریه است.
دیدارهای فشرده وزیر خارجه سوریه در واشنگتن نشان میدهد که دو محور اجرای توافق دمشق ـ کردها و رفع تدریجی تحریمها در کانون مذاکرات آمریکا و سوریه قرار گرفته است. واشنگتن این تحولات را بخشی از یک «لحظه تاریخی» توصیف میکند؛ لحظهای که میتواند آینده سیاسی و اقتصادی سوریه و معادلات منطقهای را متحول کند.
