تصویر «دختر سوارکار کرد» اثر «فربد باوه ای» عکس برتر مسابقه بین المللی یونسکو شد

به گزارش کرد پرس، این رقابت جهانی که از ۲۶ مه تا ۵ اوت ۲۰۲۵ با موضوع «زنان، نگهبانان میراث جاده های ابریشم» برگزار شد، فرصتی برای جوانان کشورهای مختلف بود تا از دریچه دوربین خود به بازنمایی میراث مشترک این مسیر تاریخی بپردازند.

اثر برگزیده باوه ای با عنوان «دختر سوارکار کرد» صحنه ای از آیین نوروزی را به تصویر کشیده است؛ جایی که زن جوانی سوار بر اسب از میان آتش نوروزی می گذرد و مردم روستای چشمیدر در نزدیکی سنندج، با شور و افتخار به تماشا ایستاده اند. این عکس علاوه بر نمایش شکوه آیین های نوروزی و نمادهای زایش طبیعت، نقش برجسته زنان و جوانان در پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس را یادآور می شود.

برگزیدگان این جشنواره توسط هیأت داوران بین المللی متشکل از «هانا ریس مورالس» از فیلیپین، «تاندیوه موریو»، از کنیا، «امیلیو مورِناتی» از اسپانیا و «زِنگ یی» از چین انتخاب شدند.

فربد باوه ای در کنار عنوان نخست، موفق به دریافت یک دوربین حرفه ای عکاسی به عنوان جایزه ویژه شد.