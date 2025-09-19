تخصیص ارز واحدهای تولیدی به زودی انجام می شود

به گزارش خبرنگار کردپرس، ابراهیم شیخ شامگاه پنجشنبه در نشست با فعالین اقتصادی شهرستان بانه با بیان اینکه همکاران استانی اداره کل صمت اختیارات خوبی دارند اظهار کرد: سرمایه گذاران باید مشکلات و موضوعات را با جزئیات به همکاران استانی منتقل کنند تا بتوانند نقش خود را در تسهیلگری و مسائل دیگر ایفا کنند و سرعت عمل در این زمینه بیشتر شود.

وی مهمترین مشکل سرمایه گذاران را دریافت تسهیلات عنوان کرد و افزود: واحدهای تولیدی بویژه واحدهای لوازم خانگی اسناد دریافتی قابل توجهی دارند که بخش قابل توجه آن چک است که خرید دین را در دستور کار قرار دهند.

شیخ گفت: خرید دین راه امنی است چراکه تضامین خوبی در اختیار دارند و به واحدهای تولیدی کمک می کند که گردش نقدینیگی به خوبی انجام شود و یک راه میانبر خوبی است و بخش قابل توجه واحدهای تولیدی با خرید دین حل می شود.

وی خاطر نشان کرد: هیچ راهی بهتر از تامین منابع تولید از طریق بانکها نیست که باعث کاهش تورم و افزایش نقدینگی می شود که باید موانع بانک ها نیز در نظر بگیریم.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت تخصیص ارز را یکی دیگر از مشکلات سرمایه گذاران عنوان کرد، گفت: در وزارت صمت تلاش می کنیم بدون انتقال ارز و ارز حاصل از صادرات خود و دیگران را از موانع تشریفات آزاد کنیم ضمن اینکه در واردات ثبت آماری انجام شود.

وی ادامه داد: 20 درصد وارداتی از قانون ملوانی و مرزنشینی به دست می آید در استان بماند که این کمک می کند که واردات با سرعت بیشتر انجام شود.

شیخ اظهار داشت: واحدهای که برای تامین ارز در صف بانک مرکزی هستند و در مرحله تامین ارز در این بانک هستند باید با بانک مرکزی مذاکره کنند چراکه ابزاری بجز مذاکره نداریم.

وی افزود: بنا داریم در وزارت صمت بانه را به قطب تولید لوازم خانگی کوچک تبدیل کنیم و می توانیم ظرفیت بیش از 50 درصد لوازم خانگی کوچک استان را فعال کنیم و انتظار داریم که از ظرفیت های داخلی در این زمینه بهره ببریم.

این مسئول کشوری گفت: باید کفیت کالاهای تولید داخل را بالا ببریم و مرزهای ما به جای اینکه محلی برای ورود کالاهای قاچاق به کشور باشد و به صنعت داخلی کشور آسیب بزند به محلی برای صادرات کالاهای تولید داخلی تبدیل شود و از ظرفیت مبادلات ارزی برای صادرات بهره ببریم.

وی اظهار کرد: منطقه آزاد بانه و مریوان ظرفیت بسیار خوبی است اما هنوز طرح جامع این منطقه تصویب نشده مشکل اصلی کمبود منابع و اعتبارات برای ایجاد زیرساخت های این منطقه است.

شیخ گفت: تلاش می کنیم جریان تولید در نهایت سلامت افزایش دهیم و حامی صنعتگران با تخصیص ارز و تامین منابع مالی باشیم.

وی بیان کرد: واحدهای تولیدی به لحاظ تقسیم کار ادغام شوند و اگر به لحاظ ماکلیت نمی توانند ادغام شوند و در حجم بالا تقسیم کار و با حفظ کیفیت به هم سفارش بدهند و صرفه جویی ناشی از مقیاس ایجاد کنیم و هم کیفیت را بالا ببریم و هم قیمت را کاهش دهیم.

معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: مرزنشینان با دفاع از مرزها شکل نقشه ایران را حفظ کردند و اگر آنها مقاومت نمی کردند ایران کوچکتر می شد.

اقتصاد بانه وابسته به مرز است

در ادامه این جلسه نماینده مردم شهرهای سقز وبانه در مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد بانه وابسته به مرزها است در گذشته با مشکل کولبری مواجه بودیم که اکنون فعالیت اقتصادی باعث شدند که این مشکل کاهش یابد.

محسن بیگلری با بیان اینکه مشکلاتی که برا پیش آمد کولبران و مرزبانان پیش آمده باعث تاسف است، اظهار داشت: فعالین اقتصادی زمینه اشتغال را برای بسیاری از جوانان فراهم کردند اما خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

وی تخصیص ارز و عدم دریافت تسهیلات از مهمترین مشکلات فعالیت اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل عدم دریافت ارز از فعالیت باز می مانند چنانچه ارز به آنها تخصیص داده نشود واحدهای تولیدی زیادی راکد می شوند.

بیگلری گفت: مسئولین کشوری که به استان سفر کردند وعده تخصیص ارز دادند اما تاکنون به وعده خود عمل نکردند امیدوارم در این سفر وعده ها عملی شود.

وی در ادامه منطقه آزاد بانه و مریوان امتیاز مثبت برای استان کردستان عنوان کرد و افزود: تاکنون بحث منطقه آزاد اجرایی نشده که به مانعی برای توسعه منطقه ویژه اقتصادی شده به دلیل اینکه این منطقه در دل منطقه آزاد واقع شده که برای اجرایی شدن با مشکل مواجه شده علارغم پیگیرهای بسیار این منطقه همچنان بلاتکلیف است.

نماینده مردم شهرهای سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی کلید توسعه بانه است و باید حفظ و اجرایی شود.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه در بحث تولید لوازم خانگی پیشرفت های چشم گیری حاصل شده اما نقشه جامع و مدیر منطقه آزاد بیش از سه سال است تعیین نشده و انتظار داریم هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

بیگلری گفت: بحث مسکن ملی و شهرک صنعتی شماره دو هم باید تعیین تکلیف شود قرار است شهرک انرژی خورشیدی ایجاد شود که امیدواریم به زودی عملیاتی شود و مشکل آنتن دهی شهرک صنعتی هم حل شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به نشان دار کردن مالیات اشاره کرد و ادامه داد: با نشان دار کردن مالیات می توان در بحث مدرسه سازی و حوزه سلامت فعالیت بیشتری داشته باشیم و نشاندار کردن مالیات باعث می شود پول مالیات دهندگان از شهرستان خارج نشود و در شهرستان هزینه شود.

نماینده مردم شهرهای سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی از عملکرد برخی از نهادها در بحث معدن طلای قلقله به شدت انتقاد کرد و گفت: این موضوع نیاز به روشنگری دارد اگر مسئولین در این زمینه روشنگری می کردند درگیری و مشکلات به وجود نمی آمد بایستی نهادهای مربوطه نشست های خبری برای بحث آلودگی برگزار می شد.

بیش از 2 هزار طرح صنعتی در کردستان وجود دارد

بانه مهمترین قطب تولید لامپ و لوازم خانگی در کشور است

در ادامه این نشست مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز با اشاره به توسعه صنایع معدنی در استان گفت: 55 درصد لوازم خانگی کوچک و 70 درصد لامپ کشور در شهرستان بانه تولید می شود و که بانه از مهمترین قطب های تولید لامپ و لوازم خانگی کشور محسوب می شود.

بختیار خلیقی با بیان اینکه فعال سازی واحدهای تعلق شده نیاز به همت جمعی دارد، اظهار داشت: 2 هزار و 128 طرح صنعتی با اشتغالزایی 35 هزار و 173 نفر و سرمایه گذاری 934 هزار میلیارد ریال در کردستان وجود دارد.

وی اضافه کرد: یک هزار و 122 واحد صنعتی در کردستان وجود دارد که از این تعداد 728 واحد صنعتی فعال، 123 واحد نیمه فعال و 270 واحد غیر فعال هستند و پروانه بهره برداری 154 واحد نیز تعلق شده است.

خلیقی با اشاره به پراکندگی واحدهای صنعتی در کردستان گفت: بیشتر واحدها در سنندج فعالیت می کنند و در قروه 72 واحد، بانه 64 واحد، دهگلان 59 واحد، بیجار 63 واحد، کامیاران 36، مریوان 57 واحد وسقز 98 واحد صنعتی وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: مهمترین واحدهای صنععتی استان پتروشیمی و لاستیک بارز است که لاستیک بارز 25 درصد تایر کشور در کردستان تولید می شود سیمان کردستان و شرکت معدنی رزگون نیز از مهمترین صنایع استان هستند که 52 درصد شمش خالص طلای کشور در شرکت معدنی رزگون تولید می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان به مشکلات واحدهای تولیدی شهرستان بانه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از مهمترین این مشکلات تخصیص ارز است که واحدهای تولیدی کمبود تخصیص ارز مواجه هستند که برای حل این مشکل شخصا پیگیری می کنم.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولید دریافت تسهیلات تکلیفی است تسهیلات تکلیفی که به حوزه صمت تخصیص داده می شود رقم بسیار ناچیزی است که در سال گذشته 280 میلیارد تومان به این حوزه تخصیص داده شد.

خلیقی گفت: 140 میلیارد تومان سرمایه ثابت و 140 میلیارد تومان از اعتبارات تخصیصی حوزه صنعت، معدن و و تجارت هزینه شده است.

سرمایه گذاران باید بدون دغدغه فعالیت کنند

فرماندار شهرستان بانه نیز با بیان اینکه سرمایه گذاران شهرستان بانه نقش بزرگی در رشد و پیشرفت تولید کشور دارد، گفت: باید تلاش کنیم سرمایه گذاران بدون دغدغه فعالیت کنند و ضروری است که مسئولین از سرمایه گذاران به صورت همه جانبه حمایت کنند.

احمد محمدرضایی اظهار کرد: مشکلات شهرک صنعتی باید حل شود برای اینکه واحدهای تولید بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند ناگزیر شدند که تعدیل نیرو کنند.