تصادف جاده مهاباد-سردشت ٣ قربانی گرفت

او افزود: ۲ نفر دیگر از مصدومان این حادثه در بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد تحت مداوا قرار دارند.

مسئول فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ مهاباد گفت: پس از اعلام این حادثه سه دستگاه آمبولانس فوریت های پزشکی این شهرستان شامل ۲ دستگاه از پایگاه های شهری و یک دستگاه از پایگاه جاده‌ای به محل حادثه اعزام شدند.

اواضافه کرد: کارشناسان فوریت های پزشکی این شهرستان پس از رسیدن به محل اقدامات اولیه پزشکی لازم را برای مصدومان انجام دادند و سپس آنان را جهت مداوای بیشتر به مراکز بیمارستانی منتقل کردند.

رسولی افزود: علت این حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی قرار دارد.

گفتنی است؛ جاده مهاباد- سردشت در جنوب آذربایجان غربی با ۱۲۵ کیلومتر طول، به دلیل عرض کم و داشتن پیچ های متعدد یکی از حادثه خیز ترین محورها در جنوب آذربایجان غربی به شمار می‌رود.