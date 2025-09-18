۲۷ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۱

تصادف جاده مهاباد-سردشت ٣ قربانی گرفت

تصادف جاده مهاباد-سردشت ٣ قربانی گرفت

سرویس آذربایجان غربی- مسئول فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ مهاباد گفت: حادثه رانندگی در جاده مهاباد- سردشت محدوده روستای حمزه‌آباد این شهرستان سه کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش کردپرس، محسن رسولی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این حادثه یک دستگاه سواری پژو با یک دستگاه سواری پراید با هم برخورد کردند و پنج نفر از سرنشینان ۲ خودرو مصدوم شدند که ۲ نفر از مصدومان در محل حادثه و یک نفر هم پس از انتقال و در بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد جان خود را از دست دادند.

او افزود: ۲ نفر دیگر از مصدومان این حادثه در بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد تحت مداوا قرار دارند.

مسئول فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ مهاباد گفت: پس از اعلام این حادثه سه دستگاه آمبولانس فوریت های پزشکی این شهرستان شامل ۲ دستگاه از پایگاه های شهری و یک دستگاه از پایگاه جاده‌ای به محل حادثه اعزام شدند.

اواضافه کرد: کارشناسان فوریت های پزشکی این شهرستان پس از رسیدن به محل اقدامات اولیه پزشکی لازم را برای مصدومان انجام دادند و سپس آنان را جهت مداوای بیشتر به مراکز بیمارستانی منتقل کردند.

رسولی افزود: علت این حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی قرار دارد.

گفتنی است؛ جاده مهاباد- سردشت در جنوب آذربایجان غربی با ۱۲۵ کیلومتر طول، به دلیل عرض کم و داشتن پیچ های متعدد یکی از حادثه خیز ترین محورها در جنوب آذربایجان غربی به شمار می‌رود.

کد خبر 2788793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha