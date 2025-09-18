تصادف جاده مهاباد-سردشت ٣ قربانی گرفت

به گزارش کردپرس، محسن رسولی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این حادثه یک دستگاه سواری پژو با یک دستگاه سواری پراید با هم برخورد کردند و پنج نفر از سرنشینان ۲ خودرو مصدوم شدند که ۲ نفر از مصدومان در محل حادثه و یک نفر هم پس از انتقال و در بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد جان خود را از دست دادند.
او افزود: ۲ نفر دیگر از مصدومان این حادثه در بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد تحت مداوا قرار دارند.
مسئول فوریتهای پزشکی ۱۱۵ مهاباد گفت: پس از اعلام این حادثه سه دستگاه آمبولانس فوریت های پزشکی این شهرستان شامل ۲ دستگاه از پایگاه های شهری و یک دستگاه از پایگاه جادهای به محل حادثه اعزام شدند.
اواضافه کرد: کارشناسان فوریت های پزشکی این شهرستان پس از رسیدن به محل اقدامات اولیه پزشکی لازم را برای مصدومان انجام دادند و سپس آنان را جهت مداوای بیشتر به مراکز بیمارستانی منتقل کردند.
رسولی افزود: علت این حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی قرار دارد.
گفتنی است؛ جاده مهاباد- سردشت در جنوب آذربایجان غربی با ۱۲۵ کیلومتر طول، به دلیل عرض کم و داشتن پیچ های متعدد یکی از حادثه خیز ترین محورها در جنوب آذربایجان غربی به شمار میرود.
