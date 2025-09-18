اخراج ناگهانی دیپلمات های آمریکایی همسو با کردهای سوریه

به گزارش کردپرس، خبرگزاری رویترز گزارش داد که چندین دیپلمات ارشد آمریکا که مسئول پرونده سوریه بودند، در روزهای اخیر به‌طور ناگهانی از سمت‌های خود برکنار شده‌اند؛ اقدامی که هم‌زمان با تلاش واشنگتن برای ادغام متحدان کُرد خود در ساختار دولت مرکزی دمشق صورت می‌گیرد و نشانه‌ای از تغییرات پرتنش در سیاست آمریکا در قبال سوریه است.

پنج منبع آگاه به رویترز گفته اند این تغییرات در پلتفرم منطقه‌ای سوریه (SRP)، که به‌عنوان نمایندگی غیررسمی آمریکا برای سوریه از کنسولگری ایالات متحده در استانبول فعالیت می‌کند، رخ داده است. تمامی دیپلمات‌های برکنار شده مستقیماً زیر نظر تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و از مشاوران نزدیک و قدیمی دونالد ترامپ، فعالیت می‌کردند. ام همزمان سفیر آمریکا در ترکیه است.

باراک که در ماه مه منصوب شد، رهبری تغییر سیاست واشنگتن در منطقه را برعهده گرفته و از ایده یکپارچگی سوریه تحت ریاست‌جمهوری احمد الشرع – رهبر اسلام‌گرایی که در اواخر سال گذشته با حمله‌ای برق‌آسا قدرت را به دست گرفت – حمایت می‌کند.

یکی از منابع دیپلماتیک آمریکا تأکید کرده است که تعدادی از کارکنان SRP هفته گذشته به صورت اجباری و در قالب «بازآرایی تیم» مجبور به ترک سمت‌هایشان شدند. به گفته این منبع، این تصمیم ربطی به اختلاف سیاسی میان کارکنان و باراک یا کاخ سفید نداشته است.

اما دو دیپلمات غربی و دو منبع آمریکایی دیگر گفته‌اند که این برکناری‌ها ناگهانی و غیرارادی بوده و نشانه‌ای از شکاف داخلی در رویکرد واشنگتن به سوریه است. وزارت خارجه آمریکا در واکنش اعلام کرد که درباره «تصمیمات پرسنلی یا تغییرات اداری» اظهار نظر نمی‌کند و افزود: «کارکنان اصلی که روی پرونده سوریه فعالیت می‌کنند همچنان در چندین مکان به کار خود ادامه می‌دهند.»

باراک در ماه‌های اخیر فشار زیادی بر نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) وارد کرده تا هرچه سریع‌تر توافق ماه مارس با دولت الشرع را اجرا کنند؛ توافقی که به موجب آن، مناطق تحت کنترل کُردها باید به حاکمیت دولت مرکزی بازگردد و SDF در ساختار نیروهای امنیت ملی ادغام شود.

یک دیپلمات غربی در این باره گفت: «اخراج دیپلمات‌های آمریکایی ناشی از اختلاف دیدگاه آن‌ها با باراک درباره مسئله SDF و الشعرع بود.»

با این حال، رهبران SDF که در دوران حکومت بشار اسد در کنار آمریکا علیه داعش جنگیده‌اند، نسبت به این فشارها اهمال کرده و از واگذاری کامل اختیارات خود سر باز زده‌اند. آن‌ها همچنان بر تمرکززدایی و حفظ سطحی از خودمختاری در سوریه پس از اسد پافشاری می‌کنند.

نیروهای دموکراتیک سوریه هنوز درگیر درگیری‌های پراکنده با ارتش سوریه و گروه‌های تحت حمایت ترکیه در شمال‌شرق کشور هستند و نسبت به آینده سیاسی خود بیم دارند.

در همین حال، باراک روز سه‌شنبه در دمشق حضور داشت و بر امضای طرحی از سوی وزیر خارجه سوریه برای حل بحران با اقلیت دروزی نظارت کرد. او بعداً در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که این طرح «حقوق برابر و تعهدات مشترک برای همه» را تضمین می‌کند.

از زمان تعطیلی سفارت آمریکا در دمشق در سال ۲۰۱۲، SRP نقش نمایندگی غیررسمی آمریکا در امور سوریه را ایفا کرده است.