عزم جدی کردهای سوریه برای ایجاد تمرکززدایی

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش خبرگزارس فرانسه، هزاران نفر از کردهای سوریه با حمایت از «اداره خودگردان» شمال و شرق سوریه، خواستار ایجاد نظام تمرکززدایی در این کشور شدند.
این تجمع در شرایطی برگزار شد که مذاکرات میان دمشق و کردها برای ادغام نهادهای غیرنظامی و نظامی کُرد در ساختار دولت مرکزی ـ بر اساس توافق ماه مارس ـ به دلیل اختلافات عمیق متوقف مانده است.
معترضان با در دست داشتن پرچمهای اداره خودگردان و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) شعارهایی در حمایت از خواست تمرکززدایی سر دادند. بر روی یکی از بنرها نوشته شده بود: «نیروهای دموکراتیک سوریه اراده مردم هستند».
آلدار خلیل، از مقامهای ارشد کُرد، در سخنرانی خود گفت: «وقتی از تمرکززدایی صحبت میکنیم، آن را برای تمام سوریه میخواهیم، نه فقط برای منطقه خودمان. اگر مسئله کُرد حل نشود، سوریه هرگز یک کشور دموکراتیک نخواهد شد و بحرانها پایان نخواهد یافت.»
از ماه مارس تاکنون چندین دور مذاکره میان دمشق و کردها برگزار شده، اما تنشها مانع از پیشرفت آن شده است. در این میان، مقامات کُرد اعلامیه موقت قانون اساسی را که از سوی مقامات اسلامگرای جدید پس از سقوط بشار اسد تدوین شده، به دلیل نادیده گرفتن تنوع قومی و مذهبی سوریه، مورد انتقاد قرار دادهاند.
کردها همچنین به حوادث اخیر از جمله درگیریهای فرقهای در استان دروزینشین سویدا در ماه ژوئیه و کشتارهای انجامشده علیه جامعه علوی در سواحل سوریه در ماه مارس اشاره کردهاند که نگرانیها درباره آینده کشور را افزایش داده است.
ماه گذشته نیز کردها انتخاب قریبالوقوع اعضای پارلمان انتقالی را غیر دموکراتیک دانستند، زیرا این روند برای مناطق تحت کنترل کردها در شمال و شمال شرق به تعویق افتاده است. قرار است این انتخاب در ماه جاری انجام شود.
احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه، هفته گذشته گفته بود مذاکرات با « SDF خوب پیش میرفت، اما به نظر میرسد نوعی مانع یا کندی در اجرای توافق به وجود آمده است.» او تأکید کرد که تمام اقدامات لازم را «به نفع شمال شرق سوریه و برای جلوگیری از بروز جنگ» انجام داده است.
نظر شما