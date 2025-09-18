به گزارش کردپرس، مهندس امیر برندیشه عنوان کرد: واحد دوم نیروگاه بیستون مطابق با برنامه‌ریزی از پیش تعیین‌شده و با اخذ مجوز از دیسپاچینگ ملی، به‌منظور افزایش آمادگی برای تأمین برق در پیک مصرف زمستان و ارتقای پایداری تولید، از مدار خارج شده و وارد فاز تعمیرات اساسی شده است.

وی افزود: «این دوره تعمیراتی به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت و شامل اقدامات گسترده‌ای در بخش‌های بویلر، توربین، برج خنک‌کن سیکل و خطوط فشار قوی است. تمام مراحل با اتکا به توان متخصصان داخلی در حال انجام است.»

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بیستون همچنین با اشاره به عملکرد نیروگاه‌های بیستون و اسلام‌آباد در تابستان سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: «با تلاش و هماهنگی تیم‌های فنی و بهره‌برداری، این دو نیروگاه در پیک برق تابستان ضمن افزایش توان تولید، از آمادگی حداکثری برخوردار بوده و نقش مؤثری در تأمین پایدار برق منطقه و کشور ایفا کردند.»

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان و متخصصان، ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق این تعمیرات، واحد دوم نیروگاه با آمادگی کامل به مدار بازگردد و در کنار سایر واحدها، تأمین برق پایدار در فصل زمستان را تضمین نماید.