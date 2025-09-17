هیچ تاریخی برای بازگشایی پارلمان کردستان تعیین نشده است

به گزارش کردپرس، یکی از اعضای دفتر سیاسی اتحاد اسلامی کردستان اعلام کرد تاکنون هیچ زمانی برای فعال‌سازی پارلمان کردستان تعیین نشده و حاکمان با زمان بازی می‌کنند. او گفت: تعداد نمایندگان اپوزیسیون کم است و به حد نصاب قانونی نمی‌رسد.

مصطفی عبدالله، عضو دفتر سیاسی و نماینده اتحاد اسلامی، در گفت‌وگو با رسانه خبری پنجره تأکید کرد: دعوت اتحادیه میهنی و حزب دمکرات برای فعال‌سازی پارلمان صرفاً جنبه رسانه‌ای داشت، چراکه هیچ توافقی را علنی نکرده‌اند و احتمال می‌رود این موضوع تنها برای تخلیه نارضایتی مردم مطرح شده باشد.

انتخابات پارلمانی کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد و نمایندگان در ۲۲ دسامبر سال گذشته سوگند یاد کردند، اما تاکنون پارلمان عملاً فعال نشده و هیئت رئیسه انتخاب نشده است.

روز پنج‌شنبه ۱۴ آگوست ۲۰۲۵، هیئت‌های مذاکره‌کننده حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی نشست مشترکی برگزار کردند و اعلام کردند پارلمان در ماه سپتامبر فعال خواهد شد و جلساتش را آغاز می‌کند.

به گفته مصطفی عبدالله، این دو حزب در سخنان خود جدیت ندارند و اپوزیسیون قادر به فعالسازی پارلمان نیست. او افزود: تعداد نمایندگان اپوزیسیون کم است و به حد نصاب قانونی نمی‌رسد، زیرا برای تشکیل جلسه پارلمان و انتخاب هیئت رئیسه حضور ۵۱ نماینده لازم است، در حالی‌که اپوزیسیون تنها ۳۰ نماینده در اختیار دارد.