اتحاد اسلامی کردستان:

هیچ تاریخی برای بازگشایی پارلمان کردستان تعیین نشده است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو دفتر سیاسی اتحاد اسلامی کردستان می‌گوید تاکنون هیچ تاریخی برای ازسرگیری فعالیت پارلمان تعیین نشده و حاکمان تنها وقت‌گذرانی می‌کنند.

به گزارش کردپرس، یکی از اعضای دفتر سیاسی اتحاد اسلامی کردستان اعلام کرد تاکنون هیچ زمانی برای فعال‌سازی پارلمان کردستان تعیین نشده و حاکمان با زمان بازی می‌کنند. او گفت: تعداد نمایندگان اپوزیسیون کم است و به حد نصاب قانونی نمی‌رسد.

مصطفی عبدالله، عضو دفتر سیاسی و نماینده اتحاد اسلامی، در گفت‌وگو با رسانه خبری پنجره تأکید کرد: دعوت اتحادیه میهنی و حزب دمکرات برای فعال‌سازی پارلمان صرفاً جنبه رسانه‌ای داشت، چراکه هیچ توافقی را علنی نکرده‌اند و احتمال می‌رود این موضوع تنها برای تخلیه نارضایتی مردم مطرح شده باشد.

انتخابات پارلمانی کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد و نمایندگان در ۲۲ دسامبر سال گذشته سوگند یاد کردند، اما تاکنون پارلمان عملاً فعال نشده و هیئت رئیسه انتخاب نشده است.

روز پنج‌شنبه ۱۴ آگوست ۲۰۲۵، هیئت‌های مذاکره‌کننده حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی نشست مشترکی برگزار کردند و اعلام کردند پارلمان در ماه سپتامبر فعال خواهد شد و جلساتش را آغاز می‌کند.

به گفته مصطفی عبدالله، این دو حزب در سخنان خود جدیت ندارند و اپوزیسیون قادر به فعالسازی پارلمان نیست. او افزود: تعداد نمایندگان اپوزیسیون کم است و به حد نصاب قانونی نمی‌رسد، زیرا برای تشکیل جلسه پارلمان و انتخاب هیئت رئیسه حضور ۵۱ نماینده لازم است، در حالی‌که اپوزیسیون تنها ۳۰ نماینده در اختیار دارد.

