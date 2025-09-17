به گزارش کردپرس، سازمان آمار ترکیه (توییک) اعلام کرد فروش مسکن در ترکیه در طول ماه آگوست ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل «۶٫۸٪» افزایش یافته و به «۱۴۳٬۳۱۹ واحد» رسیده است. در همین ماه، فروش به خارجی‌ها «۱٬۸۱۰ واحد» بود و سهم معاملات خارجی از کل فروش «۱٫۳٪» ثبت شد. استان‌های پیشتاز در فروش به خارجی‌ها استانبول با «۶۷۱»، آنتالیا با «۵۷۶» و مرسین با «۱۲۳» واحد بودند.

در تفکیک ملیتیِ خریداران خارجیِ مسکن در ماه آگوست گذشته، روسیه با «۲۸۳ واحد» در جایگاه نخست قرار گرفت و ایران با «۱۵۵ واحد» دوم شد. همچنین شهروندان آلمان، اوکراین و عراق هر کدام «۱۱۸ واحد» خریدند. به این ترتیب، با توجه به برابری رقم خرید سه کشور یادشده، عراق نیز در کنار آلمان و اوکراین در میان پنج خریدار برتر ماه آگوست قرار دارد. این ارقام در گزارش‌های رسانه‌ای ترکیه—که داده‌های توییک را بازنشر کرده‌اند—نیز آمده است.

بنا بر اعلام توییک، فروش مسکن به خارجی‌ها در آگوست نسبت به سال قبل «۱۹٫۸٪» کاهش نشان می‌دهد و در دوره «ژانویه–آگوست ۲۰۲۵» نیز «۱۳٫۲٪» کمتر از دوره مشابه سال ۲۰۲۴ بوده است.