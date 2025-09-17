نمایندهٔ دم پارتی خواستار آزادی فوری دمیرتاش و میزراکلی شد

به گزارش کردپرس، چنگیز چاندار، نمایندهٔ آمِد از حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، پس از دیدار با صلاحالدین دمیرتاش سیاستمدار محبوب و در بند کُرد و سلجوق میزراکلی شهردار برکنار شده سابق آمد (دیاربکر) در زندان ادیرنه گفت هر دوی این سیاستمداران کُرد «از نظر جسمی و روانی سالم و با روحیهاند»، اما ادامهٔ بازداشتشان «غیرقابلپذیرش» است و در صورت اجرای رأی دادگاه حقوق بشر اروپا دربارهٔ دمیرتاش، او باید فوراً آزاد شود.
چنگیز چاندار، نمایندهٔ دم پارتی روز گذشته با حضور در زندان ادیرنه با صلاحالدین دمیرتاش، رئیس مشترک سابق حزب دموکراتیک خلقها (HDP)، و سلجوق میزراکلی، شهردار سابق کلان شهر آمِد، دیدار کرد. چاندار پس از این ملاقات در برابر زندان اعلام کرد که هر دو مراجع از نظر جسمی و روحی سالم و با روحیهاند، اما افزود که «این خوشایند است اما اینکه آنها در حال حاضر در اینجا زندانی باشند قابلقبول نیست.»
چاندار در ادامه با اشاره به رأی دادگاه حقوق بشر اروپا دربارهٔ پروندهٔ دمیرتاش گفت: «صلاحالدین دمیرتاش منتظر اجرای رأیی است که در تاریخ ۸ جولای ۲۰۲۵ توسط دادگاه اروپا صادر شده است. مهلتِ اعتراضِ ترکیه رو به پایان است؛ اگر ترکیه اعتراض نکند — که نباید اعتراض کند، زیرا هیچ اعتراضی این وضعیت را تغییر نخواهد داد — دمیرتاش بلافاصله آزاد خواهد شد.»
او دربارهٔ پروندهٔ دکتر سلجوق میزراکلی شهردار سابق آمد و همبند دمیرتاش نیز با انتقاد از آنچه «گرفتار شدن او بهخاطر دلایل مضحک» خواند، گفت که حکم دکتر میزراکلی «بهطور غیرعادلانه و غیرقانونی» صادر شده و هرچند حکم او دوبار در دیوان عالی برگشته و بخش عمدهٔ مجازات او تمام شده است، درخواست او برای برخورداری از مرخصیِ تحت نظارت رد شده است. چاندار با اشاره به تصمیم بازداشتگاه و هیئتهای اداری، افزود که میزراکلی «بهخاطر نبودِ بیانیهای دالّ بر جدا شدن از سازمان» همچنان در زندان نگه داشته میشود، در حالی که خود او عضویت در سازمان را رد کرده و هیچ مدرک محکمهپسندی دالّ بر عضویتش وجود ندارد.
چاندار سخنانش را چنین پایان داد: «این وضعیت نشانهای است از اینکه روندِ کنونی بهسوی یک روند واقعیِ صلح پیش نخواهد رفت؛ اگر این فرایند قرار است به صلح منجر شود، باید اعتماد و حمایت جامعه را جلب کند. با نگهداشتن صلاحالدین دمیرتاش در زندان و ردّ بیدلیلِ درخواستهای سلجوق میزراکلی، هیچ اعتماد اجتماعی ایجاد نخواهد شد. لذا از صاحبان قدرت، اعضای کمیسیون و وجدانهای بیدار میخواهم: صلاحالدین دمیرتاش باید هرچه سریعتر آزاد شود و سلجوق میزراکلی باید از دیوارهای زندان ادیرنه خارج گردد.»
