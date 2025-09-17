اوجالان: ترجیح می دهم در امرالی باشم تا اروپا

به گزارش کردپرس، عبدالله اوجالان، سیاستمدار در بند کُرد، که در زندان فوق امنیتی امرالی نگهداری می‌شود، در دیدار اخیر خود با هیئت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)با انتقادی تند نسبت به مهاجرت جوانان به اروپا خواستار ماندن جوانان در سرزمین های خودشان شد. این دیدار پس از وقفه‌ای طولانی، روز ۲۸ آگوست در زندان امرالی انجام شد و سه ساعت به طول انجامید.

بنا بر گزارش مزوپوتامیا، به نقل از منابع حزب، اوجالان در این دیدار تأکید کرده است که جوانان کرد باید آینده و زندگی خود را در سرزمین‌هایشان بسازند و از ترک خاک و فرهنگ خود بپرهیزند. او ضمن انتقاد از روند مهاجرت از استان‌هایی مانند ریحا (اورفا) و آگری، این روند را نتیجه «سیاستی آگاهانه برای دور کردن مردم از سرزمین‌هایشان» دانسته است.

اوجالان در بخش دیگری از سخنانش گفته است: «اگر بین اروپا و امرالی قرار باشد انتخابی کنم، ترجیح می‌دهم در امرالی باشم. صریح می‌گویم؛ جوانان باید دین خود را به سرزمین و فرهنگشان ادا کنند. من آن‌ها را به این مسیر تشویق می‌کنم. یکی از اهدافم این است که بازگشت تبعیدشدگان به کشور به شکلی شایسته و هدفمند محقق شود.»

او همچنین بر ضرورت بحث و بررسی جدی درباره دلایل مهاجرت مردم تأکید کرده و خواستار واکاوی ریشه‌های این روند شده است.

در بخش دیگری از دیدار، اوجالان خطاب به کردهای مقیم اروپا تأکید کرده است که باید زبان، فرهنگ و جوامع خود را حفظ و بازسازی کنند.

این دیدار به گفته منابع حاضر، علاوه بر موضوع مهاجرت، شامل بررسی مسائل گسترده‌تری در حوزه های مربوط به فرهنگ، سیاست و اجتماع نیز بوده است.