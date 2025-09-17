۲۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۴

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان تاکید کرد:

آغاز سال تحصیلی در کردستان با حضور ۳۲۰ هزار دانش آموز/همه کلاس ها معلم دارند

سرویس کردستان - مدیرکل آموزش و پرورش کردستان اعلام کرد: هم زمان با شروع سال تحصیلی جدید، بیش از ۳۲۰ هزار دانش آموز در ۳۱۰۰ مدرسه استان کلاس های درس خود را آغاز می کنند و با وجود کمبود نیرو، هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد ماند.

به گزارش کرد پرس، سیدفواد حسینی روز چهارشنبه در نشست خبری با رسانه های کردستان، گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، ۳۲۰ هزار دانش آموز در ۱۴ هزار و ۶۰۰ کلاس درس و با همراهی ۲۴ هزار معلم مشغول به تحصیل خواهند شد. شعار آموزش و پرورش در سال جاری توسعه عدالت آموزشی؛ برای ایران، برای مدرسه است.

به گفته وی، تاکنون بیش از ۹۶ درصد دانش آموزان ثبت نام خود را قطعی کرده اند و حدود ۹۵ درصد کتاب های درسی در اختیار مدارس قرار گرفته است و هیچ دانش آموزی بدون کتاب درسی نخواهد ماند و خانواده هایی که دیرتر ثبت نام کرده اند نیز کتاب ها را با کمی تأخیر دریافت خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به جذب ۹۰۰ نیروی جدید از طریق دانشگاه فرهنگیان و استفاده از نیروهای حق التدریس، افزود: با وجود کسری حدود ۱۸۰۰ معلم، برنامه ریزی لازم انجام شده تا از روز اول مهر همه کلاس ها معلم داشته باشند و آموزش دچار وقفه نشود.

حسینی دریافت هرگونه شهریه در مدارس دولتی را ممنوع دانست و هشدار داد با مدیران متخلف برخورد قانونی خواهد شد و درباره سرویس مدارس نیز اظهار کرد: طبق مصوبه هیأت وزیران، مسئولیت سرویس مدارس بر عهده شهرداری هاست و این موضوع از طریق سامانه سپند مدیریت می شود و نرخ سرویس ها نیز توسط شورای شهر و فرمانداری ها تعیین و ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: نرخ روپوش مدارس نیز با همکاری اداره کل صمت و اتحادیه دوزندگان تعیین شده است و همچنین شهرداری و شورای شهر سنندج اعلام کرده اند که سرویس های حمل ونقل عمومی روز اول مهر برای دانش آموزان رایگان خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان یادآور شد: کمیته های استانی از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای ترافیک و سایر دستگاه های مرتبط برای تسهیل بازگشایی مدارس فعال هستند تا آغاز سال تحصیلی با کمترین مشکل انجام شود.

