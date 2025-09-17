سرخط خبرهای۲۶شهریور خبرگزاری کردپرس

استراتفور تحلیل کرد:
افول نفوذ آمریکا در عراق و اقلیم کردستان و قدرت نمایی همسایگان
اندیشکده استراتفور پیشبینی کرده که با خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق تا سال 2026، رقابت ترکیه و ایران برای نفوذ در عراق افزایش مییابد. آمریکا فقط بهطور محدود و فنی در عراق باقی میماند، در حالی که ترکیه و ایران از راه اقتصادی و سیاسی نقش خود را تقویت میکنند. این تحولات با پایان ائتلاف ضد داعش و تغییر در روابط امنیتی عراق با واشنگتن همراه خواهد بود.
بنیاد دفاع از دموکراسی ها هشدار داد؛
موقعیت خطرناک سوریه در پی رویایی نظامی کردها-دمشق و دخالت ترکیه
بنیاد دفاع از دموکراسیها هشدار داده که درگیریهای اخیر میان نیروهای کرد (SDF) و ارتش سوریه، همراه با دخالت ترکیه، ثبات شمال شرق سوریه را تهدید میکند. این درگیریها مذاکرات بین SDF و دولت سوریه را متوقف کرده و باعث عدم پیشرفت توافقات ادغام کردها در ارتش سوریه شده است.
این بنیاد تأکید کرده که واشنگتن باید برای جلوگیری از تشدید بحران، میانجیگری کند و از ترکیه بخواهد تهدیدات نظامی علیه کردها را کنار بگذارد. همچنین، آمریکا باید مذاکرات بین طرفین را از سر بگیرد و فشار بیاورد تا سوریه به مشارکت بیشتر اقوام مختلف در روند سیاسی تشویق شود.
دمشق پیشنهاد فرانسه برای برگزاری نشست با SDF در کشورهای عربی را رد کرد
با پیشنهاد دولت فرانسه نشست میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که قرار بود در پاریس برگزار شود به کشورهای عربی مانند اردن، عربستان یا اقلیم کردستان عراق منتقل شود، اما دمشق این پیشنهاد را رد کرده و تأکید کرده که گفتوگوها باید تنها در پایتخت سوریه برگزار شود. دمشق اختلافات با SDF را موضوع داخلی میداند. مذاکرات بین دو طرف بهدلیل برگزاری "کنفرانس قبایل" SDF متوقف شده و هنوز نشانهای از از سرگیری آنها وجود ندارد.
