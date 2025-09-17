بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را کاهش داد

به گزارش کردپرس، بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) در ابلاغیه‌ای که امروز در روزنامه رسمی منتشر شد، نرخ‌های جدید بهره برای وام‌های کوتاه‌مدت (آوانس) و تنزیل اسناد تجاری (ریسکونت) را اعلام کرد.

بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی ترکیه، در معاملات ریسکونـت (تنزیل اسناد با حداکثر سه ماه تا سررسید)، نرخ بهره سالانه از ۴۳٫۲۵ درصد به ۴۱٫۲۵ درصد کاهش یافت. همچنین در وام‌های آوانس، نرخ بهره سالانه از ۴۴٫۲۵ درصد به ۴۲٫۲۵ درصد رسید.

گفتنی است، ریسکونت یا تنزیل اسناد تجاری به این معناست که یک فرد یا شرکت، براتی یا سفته‌ای را که هنوز موعد پرداختش نرسیده، به بانک می‌برد و بانک آن را با کسر سود یا بهره زودتر نقد می‌کند. در این حالت، بانک درصدی به‌عنوان «نرخ تنزیل» دریافت می‌کند.

آوانس به وام‌های فوری و کوتاه‌مدتی گفته می‌شود که بانک به مشتریان می‌دهد.

به این ترتیب، بانک مرکزی ترکیه نرخ‌های بهره در هر دو بخش را کاهش داد و این تغییرات از امروز چهارشنبه 17 سپتامبر لازم‌الاجرا است.