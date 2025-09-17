به گزارش کردپرس، پیر دیان جعفر، مدیر امور مهاجرت و آوارگان دهوک، اعلام کرد که در استان دهوک و اداره مستقل زاخو، ۲۰ اردوگاه وجود دارد که حدود ۲۱۰ هزار آواره و پناهنده در آن ساکن هستند. او نسبت به کاهش شدید کمکهای بشردوستانه و عدم پایبندی دولت عراق به تعهدات خود ابراز نگرانی کرد و گفت دولت فدرال عراق میلیاردها دینار بابت اجاره زمین و هزینه برق اردوگاهها بدهکار است.
پیر دیان جعفر در گفتوگویی با رادیو روداو توضیح داد که از مجموع ۲۰ اردوگاه موجود، ۱۵ اردوگاه ویژه آوارگان داخلی و ۵ اردوگاه برای پناهندگان است. بر اساس آمارها، بیش از ۲۰ هزار و ۸۳۰ خانواده آواره داخلی در اردوگاهها حضور دارند که جمعیتی نزدیک به ۱۱۰ هزار نفر را شامل میشود. همچنین حدود ۳۵ هزار خانواده آواره در خارج از اردوگاهها ساکن هستند که تعداد آنها به ۱۷۰ هزار نفر میرسد.
به گفته او، شمار پناهندگان نیز شامل حدود ۱۰ هزار خانواده در اردوگاهها (بیش از ۵۰ هزار نفر) و نزدیک به ۷۰ هزار نفر خارج از اردوگاههاست. در مجموع حدود ۴۵۰ هزار آواره و پناهنده در استان دهوک و زاخو زندگی میکنند.
او تأکید کرد: «در دو سال گذشته، کمکها و حمایتهای نهادهای بینالمللی و سازمان ملل حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. در مقابل، دولت اقلیم کردستان بار سنگین تأمین هزینههای خدمات اساسی مانند آموزش، برق، بهداشت، آب آشامیدنی و جمعآوری زباله در اردوگاهها را بر دوش گرفته و ماهانه میلیاردها دینار هزینه میکند.»
مدیر امور مهاجرت دهوک از دولت عراق به شدت انتقاد کرد و گفت این دولت هیچگونه کمکی به آوارگان نکرده و با این مسئله به صورت سیاسی برخورد میکند.
او همچنین یادآور شد که از مجموع ۲۰ اردوگاه، ۱۴ اردوگاه روی زمینهای کشاورزی خصوصی ساخته شدهاند و وزارت مهاجرت عراق از سال ۲۰۱۷ تاکنون اجاره این زمینها را نپرداخته است؛ بدهیای که به گفته پیر دیان جعفر به «صدها میلیارد دینار» رسیده است.
پیر دیان جعفر افزود که مواد غذایی و نیازهای اساسی بهشدت کاهش یافته و طی دو سال و نیم گذشته هیچ کمک غذایی به پناهندگان ارائه نشده است. در حالی که وزارت مهاجرت عراق موظف بود ماهانه سبد غذایی و مواد پاکیزگی میان آوارگان توزیع کند، در سال جاری تنها دو بار این اقلام را توزیع کرده است.
او در خصوص بازگشت آوارگان نیز توضیح داد که در ابتدای آوارگی حدود ۱۰ هزار خانواده (۵۵ هزار نفر) به مناطق خود بازگشتند، اما در دو سال اخیر بیش از ۸۰۰ خانواده به دلیل نبود امنیت، خدمات و فرصتهای کاری دوباره به اردوگاهها بازگشتهاند.
به گفته او، روند صدور کارتهای ملی برای آوارگان نیز آغاز شده و تیمهای ویژه روزانه به اردوگاهها مراجعه کرده و حدود ۱۰۰ خانواده را ثبت میکنند. تاکنون شمار زیادی از آوارگان از این روند بهرهمند شدهاند.
