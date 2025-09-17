عراق خواهان گسترش روابط امنیتی و اقتصادی با روسیه است

به گزارش کردپرس، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، روز سه‌شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ در دیدار با سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه و هیئت همراه او، تأکید کرد: دولت عراق در راستای منافع مشترک به دنبال گسترش همکاری با کشورهای جهان است.

در این دیدار، دو طرف موضوعات مختلف همکاری را بررسی کردند؛ از جمله تبادل تخصص و اطلاعات، انتقال فناوری، آموزش در حوزه امنیت مرزها، امنیت سایبری و مقابله با تروریسم و مواد مخدر. همچنین بر تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌ها در تمامی زمینه‌ها تأکید شد.

الاعرجی و شویگو درباره تحولات اخیر منطقه و تلاش‌های دولت‌های عراق و روسیه برای توقف جنگ غزه، راه‌حل‌های دیپلماتیک و پایان دادن به رنج‌های ملت فلسطین گفت‌وگو کردند.

الاعرجی تصریح کرد: دولت عراق جدی و علاقه‌مند به توسعه روابط امنیتی، اقتصادی و راهبردی با روسیه است. شویگو نیز بر تمایل روسیه برای تعمیق روابط با عراق و افزایش همکاری‌های مشترک در همه زمینه‌ها تأکید کرد.

این دیدار به عنوان بخشی از آمادگی‌ها برای دیدار آینده محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در حاشیه نشست مجمع عربی در مسکو انجام می‌شود.