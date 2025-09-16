۲۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۲

آمار نهایی واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات پارلمانی امسال عراق

سرویس عراق و اقلیم کردستان- طبق اعلام کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، بیش از ۲۱ میلیون شهروند عراقی در سه گروه رأی‌دهندگان عمومی، خاص و آوارگان در فهرست نهایی واجدان شرایط رای ثبت نهایی شده‌اند.

به گزارش کردپرس، بر اساس آمار منتشر شده از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، شمار کل واجدان شرایط رأی دادن در سراسر عراق ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ نفر است. این افراد در سه دسته‌ی اصلی تقسیم شده‌اند:

  • رأی‌دهندگان عمومی: ۲۰ میلیون و ۶۳ هزار و ۷۳۳ نفر

  • رأی‌دهندگان ویژه (نیروهای امنیتی، ارتش و ...): ۱ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۹۸۰ نفر

  • رأی‌دهندگان آوارگان: ۲۶ هزار و ۵۳۸ نفر

کمیسیون انتخابات همچنین تعداد مراکز و ایستگاه های اخذ رأی برای هر بخش را مشخص کرده است:

  • رأی‌دهندگان عمومی: ۳۹ هزار و ۲۸۵ ایستگاه و ۸ هزار و ۷۰۳ مرکز

  • رأی‌دهندگان ویژه: ۴ هزار و ۵۰۱ ایستگاه و ۸۰۹ مرکز

  • رأی‌دهندگان آوارگان: ۳۲۱ ایستگاه و ۹۷ مرکز

انتخابات پارلمانی عراق قرار است در  تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار گردد.

