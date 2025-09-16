۱۱ هزار بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی کردستان انجام گرفت

به گزارش کرد پرس، فرزاد سردارزاده با اشاره به بازرسی های انجام شده در قالب گشت های مشترک، اظهار کرد: طی این مدت ۳ هزار و ۸۸۲ مورد بازرسی مشترک صورت گرفت که ۵۳۱ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱۰۳ میلیارد ریال در این بخش تشکیل شد.

وی افزود: در حوزه مبارزه با کالای قاچاق، بیشتر بازرسی ها جنبه ارشادی داشته است و در ۵ ماهه گذشته یک هزار و ۳۴۱ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی انجام گرفت که منجر به تشکیل ۴۳ پرونده به ارزش بیش از ۴۷ میلیارد ریال شد.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان کردستان اظهار کرد: عمده کشفیات در این حوزه شامل سیگار خارجی و تقلبی، مواد غذایی فاسد، همچنین مواد آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی بوده است.

سردارزاده ادامه داد: بازرسی از انبارها نیز به صورت مستمر و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی انجام شده و طی این مدت ۸۹ مورد بازرسی صورت گرفت که هفت پرونده احتکار و عرضه خارج از شبکه به ارزش ۵۵ میلیارد ریال کشف و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی با تأکید بر اهمیت نقش مردم در این زمینه، یادآور شد: طی ۵ ماه گذشته یک هزار و ۲۷۸ گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ به دست بازرسان رسیده که نتیجه آن تشکیل ۱۳۶ پرونده به ارزش بیش از ۹۸ میلیارد ریال بوده است.