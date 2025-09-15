شخصیت برجسته و رئیس عشیره آکو، «آکو عباس آغا» درگذشت

به گزارش کردپرس، جامعه کردستان امروز یکی از چهره‌های مردمی و خوش‌نام خود را از دست داد. «کاک آکو عباس آغا»، رئیس عشیرۀ آکو و یکی از شخصیت‌های بانفوذ و محبوب در منطقۀ راپرین و اقلیم کردستان، روز ۱۵ سپتامبر بر اثر بیماری، حدود ساعت ۱۱:۳۰ پیش از ظهر در شهر سلیمانیه چشم از جهان فروبست.

هیوا قره‌نی، سرپرست ادارۀ راپرین، با اندوهی عمیق این خبر را اعلام کرد و گفت: «کاک آکو عباس آغا پس از چند روز تحمل یک بیماری سخت، با وجود تلاش‌های تیم پزشکی در نهایت دار فانی را وداع گفت.»

پیکر این بزرگمرد قرار است از سلیمانیه به سوی رانیه منتقل و در همان‌جا به خاک سپرده شود. خبر درگذشت او موجی از اندوه را در میان مردم منطقه، دوستان و آشنایان برانگیخت؛ چرا که او نه تنها یک رهبر قبیله‌ای، بلکه پناهگاه و تکیه‌گاهی برای بسیاری از مردم بود.

کاک آکو عباس آغا شخصیتی بود فراتر از جناح‌بندی‌ها و محدودیت‌های حزبی. او با موضع‌گیری‌های انسانی و قومی شایسته، همواره احترام رهبران دو حزب اصلی کردستانی را برانگیخته بود و به عنوان پلی میان جریان‌های مختلف سیاسی شناخته می‌شد.

خانه و خاندان او در طول سالیان، ملجأ و مأوای کردها بوده و بسیاری از مردمان کردستان در سختی‌ها و بحران‌ها به بزرگواری و دست گشاده او پناه برده‌اند. همین جایگاه ویژه سبب شده بود که نام او به عنوان نمادی از صلح، میهمان‌نوازی و همبستگی در حافظۀ جمعی مردم ماندگار شود.

امروز کردستان یکی از ستون‌های اجتماعی و مردمی خود را از دست داد؛ اما خاطره، منش انسانی و نام نیک او همچنان در دل‌ها زنده خواهد ماند.



خبرگزاری کردپرس این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم آکو آغا، بستگان، دوستان و عموم مردم کردستان تسلیت عرض می‌کند و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.