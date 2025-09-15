سرخط خبرهای۲۴شهریور خبرگزاری کردپرس

اوجالان در نامه به شیوخ عرب سوریه:
من حامی برادری کردها و اعراب هستم
عبدالله اوجالان در نامهای به شیوخ و بزرگان عشایر عرب سوریه، بر لزوم اتحاد کردها و اعراب برای ساختن سوریهای دموکراتیک تأکید کرد. او به روابط تاریخی و ریشهدار این دو قوم اشاره کرد و آن را مبنای همبستگی کنونی دانست. اوجالان از این اتحاد به عنوان یک توافق تاریخی و اجتماعی یاد کرده و خواستار همکاری همه اقوام سوریه، از جمله کردها، اعراب و مسیحیان آشوری–سریانی، برای تحقق برادری و عدالت در این کشور شد. همچنین، او از حمایت این شیوخ از نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) تقدیر کرد و آن را گامی مهم در جهت برقراری دموکراسی و برابری در سوریه دانست.
نشریه آنتی وار هشدار داد؛
کمرنگ شدن مذاکره و گسترش جنگ میان کردها و دمشق
گفتوگوهای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ارتش سوریه به بنبست خورده است و این در حالی است که اخیراً درگیریهایی بین SDF و نیروهای دولتی در دیرالزور و حلب رخ داده که تردیدها در مورد اتحاد نظامی را افزایش داده است. کردها به دلیل مشکلات سیاسی و نظامی، محتاطانه برخورد میکنند، در حالی که مقامات سوریه بر انحلال SDF و ممنوعیت خودگردانی تأکید دارند. کارشناسان پیشبینی میکنند که توافقهای سیاسی یا نظامی بین طرفین به زودی ممکن نخواهد بود.
تدارکات بی سابقه نظامی آمریکا در کردستان سوریه
از ابتدای سپتامبر، تحرکات نظامی ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در مناطق شمال و شرق سوریه افزایش یافته است. ۱۰۷ کامیون تجهیزات نظامی و سه هواپیمای باری وارد این مناطق شدهاند. چهار رزمایش مشترک میان ائتلاف و SDF برگزار و پنج عملیات علیه هستههای داعش انجام شده که منجر به کشته شدن و دستگیری اعضای داعش شده است. این تحرکات، در کنار تنشهای امنیتی در استانهای الحسکه، دیرالزور و رقه، به عنوان پیامی به دمشق و آنکارا از سوی واشنگتن در نظر گرفته میشود.
