وکلای عبدالله اوجالان برای دیدار با او راهی جزیره امرالی شدند

به گزارش کردپرس، سه تن از وکلای دفتر حقوقی عصر (آسرین حقوق باروسو) شامل چنگیز یورکلی، راضیه اوزتورک و ابراهیم بیلمز امروز برای دیدار با عبدالله اوجالان، رهبر در بند PKK، راهی جزیره امرالی شدند. این دیدار در ادامه تلاش‌های حقوقی برای فراهم کردن ارتباط اوجالان با وکلایش صورت می‌گیرد.

وکلای دفتر حقوقی عصر که سال‌هاست وکالت عبدالله اوجالان، سیاستمدار در بند کُرد، را بر عهده دارند، امروز به سمت جزیره امرالی حرکت کردند تا با موکل خود دیدار کنند. در ترکیب هیئت اعزامی، نام‌های چنگیز یورکلی، راضیه اوزتورک و ابراهیم بیلمز به چشم می‌خورد.

این دیدار در شرایطی انجام می‌شود که آخرین ملاقات مستقیم با اوجالان در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ انجام شده بود؛ جلسه‌ای که در آن وکیل اوزگور فائق ارول به همراه اوجالان و سه زندانی دیگر به نام‌های عمر خیری کُنار، حامیلی ییلدیریم و ویسی آقتاش شرکت داشت.

پیش از این، در ۷ آگوست ۲۰۱۹، دو وکیل دیگر دفتر حقوقی عصر، یعنی رزان ساریچا و نوروز اویسال اصلان موفق به دیدار با اوجالان در امرالی شده بودند. از آن زمان تاکنون، محدودیت‌ها و موانع زیادی بر سر راه دیدارهای منظم وکلای اوجالان وجود داشته است.

تا این لحظه اطلاعات بیشتری درباره موضوعات مورد گفتگو در این دیدار و جزئیات آن منتشر نشده است.