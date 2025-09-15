جناح زرگته جنبش تغییر علیه دانا احمد مجید شکایت کرد

به گزارش کردپرس، مسئول جناح زرگته جنبش تغییر اعلام کرد که علیه دانا احمد مجید به دلیل سخن گفتن و تصمیمگیری به نام دبیرکل جنبش تغییر، شکایت حقوقی ثبت شده است.
نزار محمود، عضو مجمع میهنی و مسئول شاخهی حلبچه از جناح زرگته جنبش تغییر در گفتوگو با شبکهی رسانهای روداو گفت: «کنفرانسی برگزار کردیم اما به هیچ نتیجهای نرسیدیم. جناح کوردسات ۴ شاخه دارد و ما ۲۲ شاخهی تغییر را در اختیار داریم، اما روا ندیدیم که دبیرکل تعیین کنیم، زیرا این اقدام غیرقانونی است.»
به گفتهی مسئول جناح زرگته جنبش تغییر: «جناح کوردسات تعداد کمی شاخه دارد و فقط چهار شاخه را در اختیار گرفتهاند، اما خودسرانه ادعا میکنند دبیرکل از جانب آنان باشد بدون هیچ توافق و درکی با ما. بنابراین حق خود دانستیم که شکایت حقوقی ثبت کنیم.»
همچنین جلال مصطفی، رئیس مجمع عمومی از جناح زرگته جنبش تغییر، در یک نشست خبری اعلام کرد: «به دلیل اینکه دانا احمد مجید به عنوان دبیرکل رفتار میکند، بدون آنکه هیچ توافقی با ما صورت گرفته باشد، به نام ۲۲ عضو مجمع میهنی جنبش تغییر، شکایت حقوقی علیه وی ثبت کردیم.»
مصطفی جلال نیز گفت: «یک سال پیش دچار انشعاب شدیم و به دو بخش تقسیم شدیم. پس از آن کنفرانسها نتیجه نداد، کمیسیون شش ماه فرصت داد تا به توافق برسیم، اما فردی به نام دبیرکل عمل میکند در حالی که ما اصلاً دبیرکل نداریم.»
رئیس مجمع عمومی جناح زرگته جنبش تغییر افزود: «با وکالت ۲۱ نفر دیگر، که با من جمعاً ۲۲ نفر میشویم، شکایت خود را علیه نامبرده ثبت کردیم و از کمیسیون خواستیم رسیدگی کند.»
