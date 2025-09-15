هیأت حزب شیوعی کردستان با دبیرکل جنبش تغییر در سلیمانیه

به گزارش کردپرس، هیأتی بلندپایه از حزب شیوعی کردستان با حضور در مقر مرکزی جناح کردسات جنبش تغییر، با دانا احمد مجید و شماری از اعضای این جنبش دیدار و گفت‌وگو کرد.

رسانه رسمی حزب شیوعی کردستان اعلام کرد، این هیأت به ریاست «ابو کاروان» دبیرکل حزب شیوعی و با همراهی اعضای کمیته رهبری، تازه‌ترین تحولات سیاسی و راه‌های تقویت همکاری میان دو حزب را بررسی کردند.

در این نشست دو طرف بر هماهنگی و تقویت روابط با هدف نمایندگی واقعی مطالبات مشترک و همچنین به‌قدرت‌رساندن جریان‌های اپوزیسیون تأکید کردند. جنبش تغییر نیز برای رهبری تازه‌انتخاب‌شده حزب شیوعی پس از برگزاری هشتمین کنگره این حزب، آرزوی موفقیت کرد.

از سوی دیگر، جناح زرگته جنبش تغییر اعلام کرد استفاده دانا احمد مجید از عنوان دبیرکل این جنبش، مغایر قانون احزاب است.