تیراندازی مقابل مقر حزب دمکرات کردستان/ سه نفر بازداشت شدند

به گزارش کردپرس، نیمه‌شب شنبه ۲۰۲۵/۹/۱۴ مقابل مقر حزب دمکرات کردستان در شهرستان خورماتو تیراندازی رخ داد. مسئول شاخه خورماتو این حزب اعلام کرد که سه نفر در این رابطه بازداشت شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، ساعت ۱۱:۱۰ شب گذشته سه نفر مقابل مقر حزبی واقع در محله کومار شهرستان خورماتو با اسلحه دست‌ساز اقدام به شلیک سه تیر هوایی کردند.

اسماعیل محمود، مسئول مقر حزب دمکرات کردستان در خورماتو در استان صلاح‌الدین روز یکشنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ به روداو گفت: «این حادثه خسارت جانی نداشت. تیراندازی به‌سمت مقر نبود، بلکه به آسمان صورت گرفت.» او افزود: «افراد اقدام‌کننده در حالت مستی بودند و خلاف مسیر خیابان حرکت می‌کردند.»

خورماتو که در محدوده استان صلاح‌الدین قرار دارد، جزو مناطق مورد مناقشه میان عراق و اقلیم کردستان است و ذیل ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق تعریف می‌شود.

مسئول حزب دمکرات در خورماتو همچنین گفت: «نیروهای امنیتی بلافاصله به محل حادثه رسیدند و هر سه نفر را بازداشت کردند. همچنین یک خودرو و دو قبضه اسلحه از آنان ضبط شد.»

به گفته او، افراد بازداشت‌شده که هر سه نفرشان کرد هستند و با حروف اختصاری (ب.ج)، (ب.ع) و (گ.ا) معرفی شده‌اند، هنگام بازداشت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این افراد امروز به تکریت، مرکز استان صلاح‌الدین منتقل می‌شوند و به اتهام تیراندازی، حمل اسلحه غیرمجاز و درگیری با نیروهای امنیتی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.