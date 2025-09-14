مانور سیاسی شورای میهنی کرد سوریه میان دمشق و SDF

به گزارش کردپرس، دو روز پس از آنکه شورای میهنی کرد سوریه (ENKS) اعلام کرد برای دیدار با احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه، دعوت شده است، این گروه فاش کرد که پیشنهادی برای پیوستن به اداره خودگردان کردی تحت رهبری PYD ، رقیب خود در شمال شرق سوریه ارائه کرده است.
طبق گزارشها، ENKS این ابتکار را به ژنرال مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) ارائه کرده است. محور این طرح ایجاد «چارچوب کردی» و تضمین مشارکت ENKS در اداره خودگردان است و شامل ۱۵ بند مربوط به مسائل ملی سوری و ۱۱ بند مرتبط با مسائل کردی میشود.
کارشناسان معتقدند زمانبندی این اقدام نشاندهنده تلاش ENKS برای متعادل کردن انتقادات بخشی از پایگاه خود نسبت به پذیرش دعوت یکجانبه الشرع و همزمان بازگرداندن توپ به زمین SDF است. پیشتر نیز ENKS بحث پیوستن به ساختار حکومتی شمال شرق سوریه را مطرح کرده بود، اما درخواستهای آن برای توزیع قدرت ۵۰/۵۰ و بازگشت شاخه نظامی خود، روژ پشمَرگه، که از اردوگاههای پناهجویان کرد سوریه در منطقه کردستان عراق جذب شدهاند، همواره از سوی SDF رد شده است.
با وجود آگاهی ENKS از احتمال رد مجدد ابتکار خود، این حرکت اهداف چندگانه دارد: معرفی PYD به عنوان طرفی که تمایلی به اتحاد کردی ندارد، توجیه ارتباط با الشرع و موقعیتیابی خود بهعنوان دارایی بالقوه برای دولت جدید سوریه. ENKS تحت حمایت مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کردستان عراق در اربیل است و سیاستهای اصلی آن بیشتر از اربیل شکل میگیرد تا آنکارا.
ENKS دیدار با الشرع را با این استدلال توجیه کرده که SDF نیز بهصورت یکجانبه با دمشق مذاکره کرده است. با این حال، مقایسه درست نیست؛ زیرا SDF به عنوان نیروی نظامی و مرجع حکومتی در شمال شرق سوریه، توافقی با دمشق در مارس امضا کرده است، در حالی که ENKS یک بلوک سیاسی است که پیشتر متعهد شده بود در قالب یک هیئت مشترک در کنفرانس وحدت کردی در آوریل عمل کند و پیوستن به اداره خودگردان جزو آن چارچوب نبود.
شایان ذکر است ENKS اذعان دارد که الشرع پیشتر بارها از دیدار با آنها خودداری کرده، اما اکنون دعوتی ارسال کرده که احتمالاً برای استفاده از اختلافات و تضعیف SDF صورت گرفته است. با این حال، ENKS ممکن است از این فرصت برای افزایش وزن سیاسی خود بهره ببرد.
جالب اینکه تنها دو هفته پیش از دعوت الشرع، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد گروههای وابسته به ENKS برای دریافت حمایت به آنکارا مراجعه کردهاند، که احتمال دخالت ترکیه در تشویق الشرع برای تعامل با ENKS را افزایش میدهد.
این تحولات نشاندهنده آغاز فاز جدیدی از بازی شطرنج سیاسی در شمال شرق سوریه است؛ جایی که دمشق و احتمالاً آنکارا از ENKS به عنوان کارت تاکتیکی در برابر SDF در مذاکرات استفاده میکنند و ENKS نیز با آگاهی از این روند، جایگاه خود را برای کسب نفوذ در ساختارهای جدید قدرت و اداره کشور تقویت میکند.
نشنال کانتکست
نظر شما