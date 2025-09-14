حمایت کمیته امداد از بیش از ۲۴ هزار دانش آموز کردستانی/رشد ۱۶ درصدی کمک های مردمی

به گزارش کرد پرس، رضا طوسی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به برگزاری این جشن در سال ۱۴۰۳، گفت: کمک های مردمی امسال به بیش از ۱۴۵ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: از این میزان، حدود ۴۹ میلیارد ریال از طریق کمک های امدادی و بیش از ۹۶ میلیارد ریال نیز توسط مراکز نیکوکاری جمع آوری شد.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان افزود: امسال ۱۲۵ پایگاه جشن عاطفه ها در میادین اصلی شهرها، مراکز نیکوکاری، مساجد و مدارس استان برپا می شود؛ این پایگاه ها از دهه پایانی شهریورماه فعالیت خود را آغاز کرده اند و جمع آوری کمک ها در مدارس نیز از هفتم مهرماه با حضور مدیران، مسئولان و دانش آموزان ادامه خواهد داشت.

طوسی با تشریح آمار جامعه هدف تحت پوشش، بیان کرد: از مجموع دانش آموزان تحت حمایت، ۱۲ هزار و ۲۰۹ نفر در مقطع ابتدایی، ۶۷۸۹ نفر در متوسطه اول، ۵۵۲۹ نفر در متوسطه دوم و ۷۸ نفر در مدارس استثنایی مشغول به تحصیل هستند.

وی همچنین از حمایت کمیته امداد از ۱۵۶۱ دانشجو خبر داد و ادامه داد: این تعداد شامل ۲۰۸ نفر در مقطع کاردانی، ۱۲۱۷ نفر کارشناسی، ۷۲ نفر کارشناسی ارشد و ۶۴ نفر دکتری است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان یادآور شد: در کنار این آمار، ۶۹۸ نخبه علمی نیز در استان تحت پوشش قرار دارند که شامل ۲۶۳ دختر و ۴۳۵ پسر است؛ تلاش ما بر این است که با مشارکت خیران و بهره گیری از ظرفیت های مردمی، مسیر تحصیل و آینده این فرزندان تسهیل شود.