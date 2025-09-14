طرح بازتنظیم نظام پهنه بندی تراکم ساختمانی در سقز و کامیاران تصویب شد

به گزارش کرد پرس، مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اعلام این خبر به خبرنگاران، گفت: این طرح در راستای سیاست های شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با هدف اصلاح الگوی توزیع تراکم، به تصویب رسیده است و می تواند بستری برای استفاده بهینه از ظرفیت های توسعه درونی، شفافیت بیشتر در فرآیندهای شهرسازی و پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای مسکن شهری فراهم کند.

جهانگیر الیاسی با اشاره به چالش های گذشته در حوزه تراکم ساختمانی، افزود: تمرکز تقاضا در مناطق محدود، موجب فشار بر زیرساخت ها و ناپایداری فضایی در شهرها شده بود و اجرای طرح جدید با به روزرسانی و منطقی سازی ضوابط، امکان توزیع متوازن جمعیت و فعالیت در سطح شهرهای سقز و کامیاران را فراهم خواهد کرد.

وی کاهش فرآیندهای اداری و محدود شدن تغییرات موردی در طرح های تفصیلی را از دیگر مزایای این مصوبه دانست و اظهار کرد: این رویکرد ضمن افزایش بهره وری نظام برنامه ریزی و تسریع اجرای پروژه ها، موجب ارتقای رضایت شهروندان نیز خواهد شد.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی کردستان، یکی از اهداف کلیدی این طرح، مدیریت هوشمندانه رشد شهری با تأکید بر توسعه درونی است؛ چرا که گسترش افقی و پراکنده سازی در سال های اخیر، علاوه بر افزایش هزینه های زیرساختی، به ناکارآمدی در نظام حمل ونقل و خدمات شهری انجامیده است.

الیاسی تأکید کرد: با اجرای این سیاست، ظرفیت های قانونی موجود در محدوده شهری به شکلی نظام مند فعال می شود و از رشد بی ضابطه و گسترش حاشیه نشینی جلوگیری خواهد شد.