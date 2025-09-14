۲۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۸

تشکیل ۵ پرونده قضایی برای عوامل انسانی آتش سوزی جنگل در ایلام

سرویس ایلام - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام از کاهش ۲۰ درصدی آتش سوزی جنگلها و مراتع در ایلام خبر داد و گفت: برای عوامل انسانی آتش سوزی در ایلام ۵ پرونده قضایی تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، یاسم خان محمدیان با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد آتش‌سوزی‌ها در ایلام منشأ انسانی دارد؛ تصریح کرد: در استان موارد اعلام شده با عامل طبیعی بسیار محدود است و معمولاً فقط در پایان فصل بهار ممکن است به دلیل رعد و برق، حریق طبیعی رخ دهد؛ اما در عموم موارد، عامل انسانی نقش اصلی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی استان ادامه داد: امسال ۵ مورد عامل انسانی حریق شناسایی و برای آنها پرونده قضائی تشکیل و به مراجع محترم قضائی تحویل داده شده اند که امیدواریم با برخورد قانونی، مجازات لازم اعمال شود.

وی افزود: امسال با همکاری و تجهیز دهیاران، آمار آتش‌سوزی‌های مراتع و جنگل‌های استان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است.

کد خبر 2788641

