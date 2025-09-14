تشکیل ۵ پرونده قضایی برای عوامل انسانی آتش سوزی جنگل در ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، یاسم خان محمدیان با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد آتش‌سوزی‌ها در ایلام منشأ انسانی دارد؛ تصریح کرد: در استان موارد اعلام شده با عامل طبیعی بسیار محدود است و معمولاً فقط در پایان فصل بهار ممکن است به دلیل رعد و برق، حریق طبیعی رخ دهد؛ اما در عموم موارد، عامل انسانی نقش اصلی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی استان ادامه داد: امسال ۵ مورد عامل انسانی حریق شناسایی و برای آنها پرونده قضائی تشکیل و به مراجع محترم قضائی تحویل داده شده اند که امیدواریم با برخورد قانونی، مجازات لازم اعمال شود.

وی افزود: امسال با همکاری و تجهیز دهیاران، آمار آتش‌سوزی‌های مراتع و جنگل‌های استان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است.