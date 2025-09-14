۲۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

مسئول شاخه دوم حزب دمکرات کردستان:

حالا فهمیدید چرا بارزانی رفراندوم استقلال را برگزار کرد؟

حالا فهمیدید چرا بارزانی رفراندوم استقلال را برگزار کرد؟

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسئول شاخه دوم حزب دمکرات کردستان با انتشار متنی در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که دلیل برگزاری همه‌پرسی استقلال توسط مسعود بارزانی امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.

به گزارش کردپرس، زانا ملا خالد، مسئول شاخه دوم حزب دمکرات کردستان، در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت: «اکنون می‌دانید چرا رئیس و رهبر ما، مسعود بارزانی، رفراندوم استقلال را برگزار کرد؟»

او افزود: «این پرسش برای همان اقلیتی است که تصور می‌کردند استراتژی ملت ما با بغداد گره خورده و آن “عراق عظیم” فریادرس ما خواهد بود. امیدوارم اکنون، پس از آن‌همه ظلم و ستم، به این نتیجه رسیده باشند که تصمیم رئیس بارزانی و پشتیبانی مردم از او، راه درست بود.»

این عضو حزب دمکرات تصریح کرد: «امروز مشکل ما با حاکمان فعلی عراق، سیاسی و حقوقی نیست، بلکه مسئله‌ای ریشه‌ای است. ما در سال ۲۰۰۳ پایه‌های عراق نوین را گذاشتیم و انتظار داشتیم شایستگی و حقوقمان در چارچوب دولت جدید تضمین شود، اما متأسفانه چنین نشد. هر روز شاهد طرح‌ها و سیاست‌هایی برای تضعیف جایگاه اقلیم کردستان هستیم.»

وی در پایان گفت: «آنچه اکنون در بغداد جریان دارد، سیاست گرسنه‌نگه‌داشتن و وقت‌کشی است. راهبردی که پشت مدیریت عراق قرار دارد، مجازات جمعی مردم کردستان و هدف قرار دادن موجودیت و هویت ملی ماست.»

کد خبر 2788633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha