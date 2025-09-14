حالا فهمیدید چرا بارزانی رفراندوم استقلال را برگزار کرد؟

به گزارش کردپرس، زانا ملا خالد، مسئول شاخه دوم حزب دمکرات کردستان، در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشت: «اکنون میدانید چرا رئیس و رهبر ما، مسعود بارزانی، رفراندوم استقلال را برگزار کرد؟»
او افزود: «این پرسش برای همان اقلیتی است که تصور میکردند استراتژی ملت ما با بغداد گره خورده و آن “عراق عظیم” فریادرس ما خواهد بود. امیدوارم اکنون، پس از آنهمه ظلم و ستم، به این نتیجه رسیده باشند که تصمیم رئیس بارزانی و پشتیبانی مردم از او، راه درست بود.»
این عضو حزب دمکرات تصریح کرد: «امروز مشکل ما با حاکمان فعلی عراق، سیاسی و حقوقی نیست، بلکه مسئلهای ریشهای است. ما در سال ۲۰۰۳ پایههای عراق نوین را گذاشتیم و انتظار داشتیم شایستگی و حقوقمان در چارچوب دولت جدید تضمین شود، اما متأسفانه چنین نشد. هر روز شاهد طرحها و سیاستهایی برای تضعیف جایگاه اقلیم کردستان هستیم.»
وی در پایان گفت: «آنچه اکنون در بغداد جریان دارد، سیاست گرسنهنگهداشتن و وقتکشی است. راهبردی که پشت مدیریت عراق قرار دارد، مجازات جمعی مردم کردستان و هدف قرار دادن موجودیت و هویت ملی ماست.»
