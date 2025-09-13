سرنگونی یک پهپاد برفراز منطقه سبز بغداد

به گزارش کردپرس،خبرگزاری السومریه‌نیوز، نوشت: یک منبع امنیتی امروز به این وبگاه گفت که سامانه‌های دفاع هوایی مستقر در سفارت آمریکا در بغداد یک پهپاد را بر فراز ساختمان دادگاه فدرال در منطقه سبز هدف قرار داده و سرنگون کردند.

این منبع توضیح داد: «پهپاد سرنگون‌شده از نوع درون تصویربرداری بوده و هیچ‌گونه مواد منفجره یا تجهیزاتی با قابلیت حمله در آن وجود نداشت.»

منطقه سبز بغداد، محدوده‌ای به شدت محافظت‌شده در قلب پایتخت عراق است که در سال ۲۰۰۳ توسط نیروهای ائتلاف ایجاد شد.

این منطقه میزبان مهم‌ترین نهادهای حکومتی عراق از جمله نخست‌وزیری، پارلمان و دادگاه فدرال، و همچنین سفارتخانه‌های خارجی به‌ویژه سفارت آمریکا است.

به دلیل تدابیر امنیتی سخت‌گیرانه، منطقه سبز بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته و همواره یکی از نقاط حساس و پرچالش امنیتی بغداد به شمار می‌رود.