سرخط خبرهای۲۲شهریور خبرگزاری کردپرس

تأکید آمریکا بر همکاری بیشتر با حکومت احمد الشرع
فرمانده سنتکام و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، در دیداری با احمد الشرع ، بر تداوم همکاری واشنگتن و دمشق در مقابله با داعش و ادغام گروههای مسلح در ارتش سوریه تأکید کردند. آنها از همکاری دولت سوریه در مبارزه با داعش و کمک به آزادی شهروندان آمریکایی قدردانی کردند. این دو مقام آمریکایی همچنین توافق کردند که دیدارهای مشابه ادامه یابد تا همکاریها در راستای مقابله با داعش و اهداف ایالات متحده در سوریه حفظ شود.
دعوت احمد شرع از شورای میهنی کُردهای سوریه برای مذاکرات دمشق؛ آزمون وحدت کُردها در سوریه
احمد شرع، رئیس دولت موقت سوریه، از شورای میهنی کُردهای سوریه (ENKS) دعوت کرده است تا برای آغاز مذاکرات رسمی به دمشق سفر کنند. این دعوت واکنشهای گستردهای در میان احزاب کُردی و رسانهها ایجاد کرده و پرسشهایی درباره اتحاد کُردها و آینده سیاسی شمال و شرق سوریه مطرح کرده است. با این حال شورای میهنی کُردهای سوریه تأکید کرده که این سفر تنها در چارچوب هیئتی مشترک با دیگر طرفهای کُردی انجام خواهد شد و هر اقدامی که وحدت کُردها را تضعیف کند، پذیرفته نخواهد شد.
سازمان ملل خواستار گفتوگوی دمشق با کردها شد
سازمان ملل از دولت سوریه خواسته است تا اختلافات خود با کردهای سوریه را از طریق گفتوگو حل کند تا کشور یکپارچه باقی بماند. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، از دمشق خواسته تا امنیت و نمایندگی را برای همه شهروندان سوریه تضمین کند. تنشها میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و گروههای مسلح وابسته به دمشق افزایش یافته است و این درگیریها بر سر توافق مارس گذشته میان احمد شرع و مظلوم عبدی که قرار بود نیروهای کرد در ارتش سوریه ادغام شوند، مشکلاتی ایجاد کرده است.
