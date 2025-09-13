۲۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۰

طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۴؛

۲۸۱ مجوز تاسیس واحد صنعتی در کردستان صادر شد

سرویس کردستان - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان از رشد قابل توجه در صدور مجوزهای تاسیس واحدهای صنعتی در استان خبر داد و گفت: در ۵ ماهه نخست سال جاری، ۲۸۱ فقره مجوز تاسیس برای سرمایه گذاران صادر شده است.

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در این مجوزها را ۶۰ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بر اساس این مجوزها، زمینه ایجاد اشتغال برای ۲ هزار و ۸۹۳ نفر در سطح استان فراهم خواهد شد.

وی افزود: این آمار نشان دهنده استقبال سرمایه گذاران از ظرفیت های صنعتی و تولیدی کردستان است و می تواند نقش مهمی در ارتقای شاخص های اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری ایفا کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان همچنین با تأکید بر اهمیت حمایت از سرمایه گذاران در مسیر تحقق طرح ها، اظهار کرد: سیاست اصلی وزارت صمت در استان، تسهیل روند صدور مجوزها، رفع موانع تولید و حمایت جدی از فعالان اقتصادی برای تبدیل طرح های مصوب به واحدهای تولیدی فعال است.

به گفته خلیقی، بخش صنعت و معدن استان کردستان با توجه به منابع، زیرساخت ها و ظرفیت های بومی، می تواند به یکی از پیشران های اصلی توسعه اقتصادی منطقه تبدیل شود.

