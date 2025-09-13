۲۸۱ مجوز تاسیس واحد صنعتی در کردستان صادر شد

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در این مجوزها را ۶۰ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بر اساس این مجوزها، زمینه ایجاد اشتغال برای ۲ هزار و ۸۹۳ نفر در سطح استان فراهم خواهد شد.

وی افزود: این آمار نشان دهنده استقبال سرمایه گذاران از ظرفیت های صنعتی و تولیدی کردستان است و می تواند نقش مهمی در ارتقای شاخص های اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری ایفا کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان همچنین با تأکید بر اهمیت حمایت از سرمایه گذاران در مسیر تحقق طرح ها، اظهار کرد: سیاست اصلی وزارت صمت در استان، تسهیل روند صدور مجوزها، رفع موانع تولید و حمایت جدی از فعالان اقتصادی برای تبدیل طرح های مصوب به واحدهای تولیدی فعال است.

به گفته خلیقی، بخش صنعت و معدن استان کردستان با توجه به منابع، زیرساخت ها و ظرفیت های بومی، می تواند به یکی از پیشران های اصلی توسعه اقتصادی منطقه تبدیل شود.