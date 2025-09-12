به گزارش کردپرس، دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در سخنانی با بیان اینکه «صلح پرندهای تکبال نیست» اعلام کرد یکسوی آن توسط عبدالله اوجالان محقق شده اما اکنون شرایط همزیستی مسالمتآمیز باید تعیین شود. او از ادامه کار کمیسیون مجلس در چارچوب «روند صلح و جامعه دموکراتیک» حمایت کرد و بازگشت احمد ترک به سمت شهرداری و آزادی احمد اوزر را برای تقویت صلح ضروری دانست. باغچهلی در این گفتوگو همچنین به موضوع دست دادن با نمایندگان دم پارتی، پرونده قضایی اکرم اماماوغلو، نقش احزاب قانونی در روند صلح، ضرورت مقابله با شبکههای اجتماعی و نیز نامزدی مجدد رجب طیب اردوغان پرداخت.
دولت باغچهلی، در گفتوگویی با روزنامه صباح یکی از رسانه های نزدیک به دولت ترکیه تحولات اخیر سیاسی و روند صلح را مورد ارزیابی قرار داد. او در پاسخ به پرسشی درباره کمیسیون تشکیلشده در مجلس گفت: «مشارکت سازمانهای جامعه مدنی و حضور نمایندگان احزاب سیاسی بسیار مهم است. این اقدامها نشاندهنده عزم جدی برای پیشبرد سیاست دولت در جهت پایان دادن به ترور است. تصمیمات کمیسیون باید به مجلس منتقل شود و پس از بررسیهای لازم، به قانون تبدیل گردد.»
او تأکید کرد حزب حرکت ملی هیچ نگرانی انتخاباتی در این مسیر ندارد و افزود: «ما با باور به لزوم گامهای ضروری عمل کردهایم.» باغچهلی همچنین به موضوع دست دادن با نمایندگان دم پارتی اشاره کرد و توضیح داد: «این اقدام پاسخی مثبت به سخنان رئیسجمهور ترکیه در آغاز سال کاری مجلس بود که بر همکاری مبتنی بر احترام متقابل تأکید داشت. ما بهعنوان یکی از اجزای ائتلاف جمهور، نمیتوانستیم نسبت به این خواسته بیتفاوت باشیم.»
رهبر حزب حرکت ملی درباره پرونده قضایی اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، اظهار داشت: «اگر بیگناه است باید تبرئه شود و اگر مجرم است باید مجازات گردد. انتظار میرود کیفرخواستها در ماه اکتبر آماده و دادگاهها آغاز شوند.»
باغچهلی درباره مسئولیت احزاب قانونی ترکیه گفت: «مسئله اصلی کشور آرامش و صلح است. همانگونه که PKK مسئولیتهایی را پذیرفته، احزاب قانونی نیز باید به همان اندازه در این روند مسئولیت بپذیرند.»
او در ادامه با انتقاد شدید از شبکههای اجتماعی تصریح کرد: «شبکههای اجتماعی باید برچیده شوند. هم برای سلامت نسل جوان و هم برای آرامش اجتماعی این امر ضروری است. اگر تصمیم با من بود، در نیم ساعت همه را تعطیل میکردم.»
باغچهلی در پاسخ به پرسشی درباره نامزدی چندباره رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور گفت: «صرفنظر از شرایط آینده، ما از ادامه کار او حمایت میکنیم. در سال ۲۰۲۸ نیز اگر بار دیگر نامزد شود، حمایت کامل MHP را خواهد داشت.»
باغچهلی در ادامه بار دیگر به روند صلح اشاره کرد و گفت: «صلح پرندهای تکبال نیست. اوجالان یکسوی آن را تحقق بخشیده است، PKK سلاحها را زمین گذاشته و اکنون زمان آن است که شرایط همزیستی مسالمتآمیز مشخص شود.»
او در پایان به موضوع احمد ترک و احمد اوزر پرداخت و گفت: «احمد ترک که از سمت شهرداری ماردین برکنار شده بود، باید به سمت خود بازگردد. همچنین آزادی احمد اوزر به پیشبرد روند صلح کمک خواهد کرد. اگر تخلف یا فساد مالی وجود داشته باشد باید جداگانه بررسی شود، اما این مسائل نباید مانع از ایفای نقش آنها در فرآیند صلح شود.»
