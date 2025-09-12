به گزارش کردپرس، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در گفتوگو با خبرنگاران تأکید کرد: «ما دولت سوریه را تشویق میکنیم که به گفتوگو با دیگر نیروهای سیاسی ادامه دهد تا کشور یکپارچه بماند.» او افزود: «هر زمان که درگیریهای داخلی در سوریه ادامه یابد، ما نگران میشویم. مسئولیت دمشق این است که اطمینان دهد همه شهروندان سوریه احساس امنیت و نمایندگی داشته باشند.»
تنشها میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و گروههای مسلح منتسب به دمشق در مناطق تحت کنترل این نیروی کُردی رو به افزایش است. روز پنجشنبه، SDF اعلام کرد که «تلاشهای نفوذ و حملات توپخانهای» گروههای وابسته به دولت سوریه در شرق حلب را دفع کرده است؛ ساعاتی قبل از آن وزارت دفاع سوریه نیروهای کُرد را به حمله به مناطق مسکونی و کشتن دو غیرنظامی متهم کرد.
این درگیریها توافق ادغام در ماه مارس میان احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه، و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه را با چالش مواجه کرده است. طبق این توافق قرار بود نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار ارتش ادغام شوند، کردها بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سوریه به رسمیت شناخته شوند، آتشبس سراسری اجرا شود و آوارگان سوری به زادگاههایشان بازگردند. با این حال، گفتوگوها بر سر نحوه اجرای آن بهویژه درباره ساختار ادغام نظامی متوقف شده است.
نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارند، عملاً نیروی نظامی اصلی در شمالشرق سوریه به شمار میروند و همچنان یکی از شرکای کلیدی ائتلاف جهانی ضد داعش محسوب میشوند.
کریستوفر کاستا، مشاور پیشین رئیسجمهور آمریکا و مدیر ارشد مبارزه با تروریسم در شورای امنیت ملی کاخ سفید، نیز در گفتوگو با روداو اظهار داشت: «مایلم کُردها شریک ایالات متحده در زمینههای مختلف باشند و این شامل مبارزه با تروریسم نیز میشود که موضوعی حیاتی است.»
از سوی دیگر، مارک وارنر، سناتور آمریکایی نیز با ابراز نگرانی از وضعیت کردهای سوریه و دیگر اقلیتها همچون مسیحیان گفت: «فکر میکنم رفتن اسد به نفع منطقه و جهان است، اما میدانیم که جمعیت بزرگی از کردها در سوریه حضور دارند و من درباره رویکرد دولت جدید سوریه نسبت به آنها نگرانم.»
نظر شما