توافق کردها و دولت دمشق در آستانه فروپاشی

به گزارش کردپرس، نشریه نیوعرب گزارش داد توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ میان دولت سوریه به ریاست احمد الشرع و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) تحت فرمان مظلوم کوبانی با تشدید درگیریهای اخیر در استان حلب در معرض شکست قرار گرفته است. در حمله توپخانهای نیروهای SDF به روستاهای تحت کنترل دولت در شرق حلب، دو غیرنظامی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
این توافق که در ماه مارس گذشته امضا شد، بر ادغام نیروها و ساختارهای مدنی SDF در بدنه ارتش و دولت سوریه تأکید داشت، اما تحولات اخیر نشان میدهد که این روند عملاً متوقف شده است.
صالح مسلم، از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک (PYD)، بار دیگر بر ضرورت «تمرکززدایی کامل سیاسی» بهعنوان محور اصلی پروژه خودمدیریتی در شمالشرق سوریه تأکید کرد. در مقابل، دمشق تنها حاضر به اعطای اختیارات اداری محدود در مناطق کردنشین است و واگذاری امتیازات بیشتر را تهدیدی برای وحدت کشور میداند.
همزمان گزارشهایی از تقویت مواضع میدانی SDF در استانهای حلب، دیرالزور و رقه و گسترش تونلسازی در حسکه و رقه منتشر شده است؛ اقدامی که به گفته ناظران نقض توافق امضا شده میان الشعار و فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، مظلوم عبدی، محسوب میشود.
از سوی دیگر، اداره خودگردان شمالشرق سوریه خواستار «تضمینهای بینالمللی از سوی واشنگتن، پاریس و ریاض» برای هرگونه توافق با دمشق شده است. این نهاد همچنین تدریس برنامه درسی دولت سوریه را در مناطق تحت کنترل خود ممنوع و تلاش کرده است دانشگاه دولتی الفرات را تحت کنترل گرفته و جایگزین آن با «دانشگاه روژاوا» کند.
در حوزه اقتصادی نیز، مظلوم عبدی اخیراً با سرمایهگذاران دیدار و درباره راهاندازی پروژههای مستقل از دمشق گفتوگو کرده است. این در حالی است که دولت سوریه با جذب سرمایهگذاریهای کلان عربی، بهویژه از امارات، تلاش دارد موقعیت خود را تثبیت کند.
همزمان، منابع محلی در قامشلی از سفر قریبالوقوع هیئتی از شورای میهنی کرد (KNC) به دمشق به دعوت دولت خبر دادهاند. این شورا رقیب اصلی PYD محسوب میشود و هرچند در ژوئن گذشته هیئت مشترکی برای گفتوگو با دولت تشکیل داده بود، اختلافات داخلی همچنان مانع از وحدت عمل کردها شده است.
به گفته تحلیلگران، تشدید تنشها در شمال و شمالشرق سوریه، همزمان با ناآرامیها در استانهای اقلیتنشین همچون سویدا و مناطق علوینشین ساحلی، چشمانداز آینده توافق میان دمشق و کردها را بیش از پیش مبهم کرده است.
