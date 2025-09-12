عراق و عمان برای احداث خط لوله نفتی جدید به توافق اولیه رسیدند

به گزارش کردپرس، مدیرکل شرکت بازاریابی نفت عراق «سومو» اعلام کرد که عراق نیازمند ایجاد خط لوله‌ای جدید از سراسر خلیج فارس تا عمان است تا صادرات نفت خود را افزایش دهد.

علی نزار در یک نشست خبری گفت: «گفت‌وگوها و توافق اولیه میان عراق و عمان درباره توسعه خط لوله نفت خام و بازاریابی آن در بازارهای جهانی انجام گرفته است.» او اشاره کرد که مرحله نخست این توافق مربوط به احداث مخازن نفتی با ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه در بندر «دُقوم» عمان است که در آینده می‌تواند توسعه یابد.

به گفته نزار، «پس از تکمیل ساخت مخازن، مرحله دوم یعنی انتقال نفت خام عراق با نفتکش‌ها آغاز می‌شود تا زمانی که خط لوله عراق – عمان تکمیل شود.»

وی افزود: «هم‌اکنون گفت‌وگوها میان عراق و عمان برای تعیین مسیر خط لوله ادامه دارد. اگر خط لوله از خشکی عبور کند، نیازمند توافق با کشورهایی است که در مسیر قرار دارند، و اگر از دریا عبور کند، باید از آب‌های خلیج فارس از بصره تا بندر عمان امتداد یابد.»

پیش‌تر در ۳ سپتامبر ۲۰۲۵، دولت عراق و عمان دو توافقنامه و ۲۴ یادداشت تفاهم در حوزه‌های مختلف به امضا رساندند. این توافقات در جریان سفر «محمد شیاع سودانی» نخست‌وزیر عراق به مسقط صورت گرفت.

همچنین روز سه‌شنبه ۱۲ آگوست ۲۰۲۵، «محمد بشیر» وزیر انرژی سوریه به بغداد سفر کرد و با «حیان عبدالغنی» وزیر نفت عراق دیدار و درباره همکاری‌های انرژی دو کشور گفت‌وگو کرد.

وزیر انرژی سوریه با اشاره به وضعیت انرژی کشورش گفت: «سوریه علاوه بر تولید داخلی، ماهانه حدود سه میلیون بشکه نفت خام وارد می‌کند تا نیازهای شهروندان را تأمین کند.» او همچنین بر اهمیت اتصال خطوط لوله نفتی سوریه و عراق تأکید کرد و افزود: «خط لوله کرکوک – بندر بانیاس بسیار قدیمی است و نیازمند بازسازی همه‌جانبه است.»

از سوی دیگر، وزیر نفت عراق بر آمادگی کشورش برای فعال‌سازی خط لوله کرکوک – بانیاس تأکید کرد و پیشنهاد داد کمیته‌ای تخصصی برای بررسی امکان بازسازی یا احداث خط لوله جدید تشکیل شود.