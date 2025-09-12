به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، در پیامی به شهروندان اعلام کرد: «چه در زندان باشم چه بیرون، چه تنها باشم چه همراه شما، رأی و رنگ ما از شما گرفته میشود و با شما هستم. حتی ذرهای از باور و اراده ما کاسته یا تغییر نخواهد کرد تا روزی که این حکومت فاسد را پایان دهیم و زندگی شایستهای برای ملتمان فراهم کنیم.»
او تأکید کرد: «اعتماد کامل به مردم و همراهانم دارم که در دو ماه آینده عقبنشینی نخواهند کرد و تسلیم نمیشوند، بلکه با ارادهای پولادین در برابر ظلم و بیعدالتی خواهند ایستاد و در این انتخابات ضربه سختی به این قدرت وارد خواهند کرد.»
